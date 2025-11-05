СМИ: Польша ведет переговоры об импорте СПГ из США для Украины и Словакии
Reuters: Польша ведет переговоры с США по импорту СПГ для Украины и Словакии
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Польша ведет переговоры об импорте сжиженного природного газа (СПГ) из США для поставок Словакии и Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
По информации одного из собеседников агентства, официальные лица ожидают, что о совместной декларации об увеличении импорта будет объявлено после встречи сторон на трансатлантической энергетической конференции в Афинах позднее на этой неделе. Источник отметил, что после этого начнутся дискуссии об условиях поставок Словакии.
"Потенциальные объемы СПГ, которые будут поставляться на юг через Польшу, могут достигать четырех-пяти миллиардов кубометров в год", - говорится в сообщении Рейтер.
Ранее министр внутренних дел США Дуг Бергам заявил, что имеющаяся в Европе инфраструктура не позволяет США полностью заменить Россию на рынке газа.
В конце октября управление энергетической информации минэнерго США сообщило, что поставки СПГ из США в страны Евросоюза в августе увеличились на 15,8% по сравнению с июлем - до 266,694 миллиарда кубических футов (5,6 миллиона тонн).
США начали заметно наращивать общий экспорт СПГ с 2016 года. В ноябре 2018 года показатель впервые преодолел отметку в 100 миллиардов кубических футов, в декабре 2019 года - 200 миллиардов. С октября 2022 года показатель стабильно превышает 300 миллиардов. В марте был достигнут рекорд, поставки составили почти 458 миллиардов кубических футов.
Согласно данным ведомства, впервые США поставили СПГ в ЕС в апреле 2016 года, тогда импортером стала Португалия, а в июле того же года - Испания. Непрерывные поставки в Нидерланды идут с сентября 2020 года, в Германию - с конца 2022 года.
Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, в конце 2024 года констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.