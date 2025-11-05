Совет директоров "Полюса" рекомендовал выплатить дивиденды в 36 рублей

https://1prime.ru/20251105/polyus-864256560.html
2025-11-05T18:01+0300
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Полюса" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2025 года в размере 36 рублей на акцию, внеочередное собрание акционеров рассмотрит вопрос дивидендов в заочном формате 10 декабря, говорится в материалах компании. "Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Полюс" из средств чистой прибыли ПАО "Полюс", полученной по результатам 9 месяцев 2025 года, выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Полюс" по результатам 9 месяцев 2025 года в денежной форме в размере 36 (тридцать шесть) рублей на одну обыкновенную акцию ПАО "Полюс", - говорится в сообщении. В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано утвердить 22 декабря. "Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное... Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 10 декабря 2025 года... Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2025 года", - сообщила компания.
