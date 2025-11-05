https://1prime.ru/20251105/poroshenko-864237006.html

Порошенко сделал необычное заявление о Зеленском

МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Укрепление власти Владимира Зеленского станет поводом для отказа от поддержки Киева со стороны западных партнеров, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в комментарии Politico."Когда критики становятся мишенью, а антикоррупционные активисты подвергаются нападкам, это дает аргументы тем, кто находится за рубежом <...> оспаривать поддержку Украины", — утверждает он.Кроме того, Порошенко обвинил Зеленского в превращении правоохранительных органов в свое оружие.В опубликованном накануне отчете ЕК о перспективах членства Украины в ЕС говорилось, что попытки властей подавить независимость антикоррупционных ведомств НАБУ и САП ставят под сомнение готовность Киева бороться с коррупцией, которая остается серьезной проблемой в украинских правоохранительных органах.

