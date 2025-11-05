https://1prime.ru/20251105/poroshenko-864237006.html
Порошенко сделал необычное заявление о Зеленском
Порошенко сделал необычное заявление о Зеленском - 05.11.2025, ПРАЙМ
Порошенко сделал необычное заявление о Зеленском
Укрепление власти Владимира Зеленского станет поводом для отказа от поддержки Киева со стороны западных партнеров, заявил бывший президент Украины Петр...
киев
украина
владимир зеленский
петр порошенко
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Укрепление власти Владимира Зеленского станет поводом для отказа от поддержки Киева со стороны западных партнеров, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в комментарии Politico."Когда критики становятся мишенью, а антикоррупционные активисты подвергаются нападкам, это дает аргументы тем, кто находится за рубежом <...> оспаривать поддержку Украины", — утверждает он.Кроме того, Порошенко обвинил Зеленского в превращении правоохранительных органов в свое оружие.В опубликованном накануне отчете ЕК о перспективах членства Украины в ЕС говорилось, что попытки властей подавить независимость антикоррупционных ведомств НАБУ и САП ставят под сомнение готовность Киева бороться с коррупцией, которая остается серьезной проблемой в украинских правоохранительных органах.
киев
украина
киев, украина, владимир зеленский, петр порошенко
Киев, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Петр Порошенко
Порошенко сделал необычное заявление о Зеленском
Порошенко: укрепление власти Зеленского приведет к отказу от поддержки Украины
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Укрепление власти Владимира Зеленского станет поводом для отказа от поддержки Киева со стороны западных партнеров, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в комментарии Politico.
"Когда критики становятся мишенью, а антикоррупционные активисты подвергаются нападкам, это дает аргументы тем, кто находится за рубежом <...> оспаривать поддержку Украины", — утверждает он.
Кроме того, Порошенко обвинил Зеленского в превращении правоохранительных органов в свое оружие.
В опубликованном накануне отчете ЕК о перспективах членства Украины в ЕС говорилось, что попытки властей подавить независимость антикоррупционных ведомств НАБУ и САП ставят под сомнение готовность Киева бороться с коррупцией, которая остается серьезной проблемой в украинских правоохранительных органах.
