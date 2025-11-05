Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Порошенко сделал необычное заявление о Зеленском - 05.11.2025
Порошенко сделал необычное заявление о Зеленском
Порошенко сделал необычное заявление о Зеленском - 05.11.2025, ПРАЙМ
Порошенко сделал необычное заявление о Зеленском
Укрепление власти Владимира Зеленского станет поводом для отказа от поддержки Киева со стороны западных партнеров, заявил бывший президент Украины Петр... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T10:12+0300
2025-11-05T10:12+0300
киев
украина
владимир зеленский
петр порошенко
https://cdnn.1prime.ru/img/82758/86/827588655_0:258:2725:1790_1920x0_80_0_0_eabf5f0da7d76b32e53c3aea47814bf0.jpg
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Укрепление власти Владимира Зеленского станет поводом для отказа от поддержки Киева со стороны западных партнеров, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в комментарии Politico."Когда критики становятся мишенью, а антикоррупционные активисты подвергаются нападкам, это дает аргументы тем, кто находится за рубежом &lt;...&gt; оспаривать поддержку Украины", — утверждает он.Кроме того, Порошенко обвинил Зеленского в превращении правоохранительных органов в свое оружие.В опубликованном накануне отчете ЕК о перспективах членства Украины в ЕС говорилось, что попытки властей подавить независимость антикоррупционных ведомств НАБУ и САП ставят под сомнение готовность Киева бороться с коррупцией, которая остается серьезной проблемой в украинских правоохранительных органах.
киев
украина
киев, украина, владимир зеленский, петр порошенко
Киев, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Петр Порошенко
10:12 05.11.2025
 
Порошенко сделал необычное заявление о Зеленском

Порошенко: укрепление власти Зеленского приведет к отказу от поддержки Украины

Петр Порошенко
Петр Порошенко - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости . Николай Лазаренко
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Укрепление власти Владимира Зеленского станет поводом для отказа от поддержки Киева со стороны западных партнеров, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в комментарии Politico.

"Когда критики становятся мишенью, а антикоррупционные активисты подвергаются нападкам, это дает аргументы тем, кто находится за рубежом <...> оспаривать поддержку Украины", — утверждает он.
Кроме того, Порошенко обвинил Зеленского в превращении правоохранительных органов в свое оружие.

В опубликованном накануне отчете ЕК о перспективах членства Украины в ЕС говорилось, что попытки властей подавить независимость антикоррупционных ведомств НАБУ и САП ставят под сомнение готовность Киева бороться с коррупцией, которая остается серьезной проблемой в украинских правоохранительных органах.
КиевУКРАИНАВладимир ЗеленскийПетр Порошенко
 
 
