Проект тоннеля между Чукоткой и Аляской не вызывает сомнений

2025-11-05T07:22+0300

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Техническая реализуемость тоннеля между Чукоткой и Аляской не вызывает сомнений, его строительство по характеру проблемы будет ненамного сложнее Северомуйского тоннеля в Бурятии или Лефортовского в Москве, рассказал в интервью РИА Новости автор проекта, учёный Виктор Разбегин. "Мы сейчас на основе серьёзной доказательной базы можем сказать, что этот тоннель технически реализуем, безусловно экономически эффективен и целесообразен, и это тот уникальный проект, который затрагивает интересы практически всего мира", – сказал Разбегин. О технической реализуемости проекта позволяет говорить мировой опыт: тоннели под Ла-Маншем, Токийской бухтой и ряд подводных тоннелей в Китае, отметил ученый. "У нас самих накопилась огромная практика. Северомуйский тоннель или Лефортовский тоннель в Москве по характеру проблем и по степени сложности ненамного уступает тому, что мы будем иметь под Беринговым проливом", - рассказал Разбегин. Работа над исследованием возможных технических решений по строительству тоннеля между Чукоткой и Аляской ведется с 1990-х годов, ранее сообщил РИА Новости Разбегин. Самая перспективная конструкция предполагает два транспортных и сопутствующий сервисный тоннели со сбойками между ними для обслуживания. По словам ученого, из-за наличия в проливе двух островов потенциальный тоннель будет состоять из трёх частей: одна маленькая между островами - 4,5 км, и две побольше, протяжённость каждой из которых сопоставима с длиной Евротоннеля. Общая длина тоннеля может составить 98 - 112 км. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее написал о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску.

