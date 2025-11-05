https://1prime.ru/20251105/putin-864251579.html

Путин освободил Герасимова от должности замглавы МЧС

Путин освободил Герасимова от должности замглавы МЧС - 05.11.2025, ПРАЙМ

Путин освободил Герасимова от должности замглавы МЧС

Президент России Владимир Путин освободил Антона Герасимова от должности заместителя главы МЧС РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального... | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T16:58+0300

2025-11-05T16:58+0300

2025-11-05T16:58+0300

политика

общество

россия

рф

владимир путин

мчс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0f/850121146_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_2b6206a62d9dc2ce02899711aec52702.jpg

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин освободил Антона Герасимова от должности заместителя главы МЧС РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Герасимова Антона Андреевича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в тексте указа. Указ вступает в силу со дня подписания.Как следует из материалов на сайте МЧС РФ, Герасимов родился в 1985 году в Москве. В 2009 году окончил Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана. Кандидат технических наук, доцент кафедры. С 2015 по 2020 год - замминистра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. 31 января 2023 года был назначен заместителем министра МЧС России. Курировал деятельность департамента информационных технологий и связи.

https://1prime.ru/20251017/transport-863652831.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, владимир путин, мчс