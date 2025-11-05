Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин освободил Антона Герасимова от должности заместителя главы МЧС РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Герасимова Антона Андреевича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в тексте указа. Указ вступает в силу со дня подписания.Как следует из материалов на сайте МЧС РФ, Герасимов родился в 1985 году в Москве. В 2009 году окончил Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана. Кандидат технических наук, доцент кафедры. С 2015 по 2020 год - замминистра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. 31 января 2023 года был назначен заместителем министра МЧС России. Курировал деятельность департамента информационных технологий и связи.
16:58 05.11.2025
 
Путин освободил Герасимова от должности замглавы МЧС

Путин освободил Антона Герасимова от должности замглавы МЧС

© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин освободил Антона Герасимова от должности заместителя главы МЧС РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить Герасимова Антона Андреевича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в тексте указа.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Как следует из материалов на сайте МЧС РФ, Герасимов родился в 1985 году в Москве. В 2009 году окончил Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана. Кандидат технических наук, доцент кафедры. С 2015 по 2020 год - замминистра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. 31 января 2023 года был назначен заместителем министра МЧС России. Курировал деятельность департамента информационных технологий и связи.
Замглавы Росавтодора Костюченко назначен заместителем министра транспорта
17 октября, 22:17
 
