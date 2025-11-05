https://1prime.ru/20251105/putin-864252467.html

Путин собрал совещание с постоянными членами Совбеза

Путин собрал совещание с постоянными членами Совбеза - 05.11.2025, ПРАЙМ

Путин собрал совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин собрал в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T17:07+0300

2025-11-05T17:07+0300

2025-11-05T17:20+0300

политика

россия

рф

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/05/864253440_0:306:3097:2048_1920x0_80_0_0_e97b1da8f713f6fa53992799fce18925.jpg

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин собрал в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что совещание пройдет в очном режиме. Предыдущее совещание проходило в пятницу, 31 октября. Глава государства тогда предложил обсудить вопросы обеспечения ритмичной работы ОПК и меры обеспечения безопасности дорожного движения на фоне наступления холодов.

https://1prime.ru/20251104/investitsii-864202427.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, владимир путин, дмитрий песков