Путин собрал совещание с постоянными членами Совбеза - 05.11.2025
Путин собрал совещание с постоянными членами Совбеза
Путин собрал совещание с постоянными членами Совбеза - 05.11.2025, ПРАЙМ
Путин собрал совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин собрал в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T17:07+0300
2025-11-05T17:20+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/05/864253440_0:306:3097:2048_1920x0_80_0_0_e97b1da8f713f6fa53992799fce18925.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин собрал в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что совещание пройдет в очном режиме. Предыдущее совещание проходило в пятницу, 31 октября. Глава государства тогда предложил обсудить вопросы обеспечения ритмичной работы ОПК и меры обеспечения безопасности дорожного движения на фоне наступления холодов.
17:07 05.11.2025 (обновлено: 17:20 05.11.2025)
 
Путин собрал совещание с постоянными членами Совбеза

Путин собрал оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. 5 ноября 2025
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. 5 ноября 2025 - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. 5 ноября 2025
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин собрал в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что совещание пройдет в очном режиме.
Предыдущее совещание проходило в пятницу, 31 октября. Глава государства тогда предложил обсудить вопросы обеспечения ритмичной работы ОПК и меры обеспечения безопасности дорожного движения на фоне наступления холодов.
Мишустин призвал Китай продолжить поддержку совместных проектов с Россией
Мишустин призвал Китай продолжить поддержку совместных проектов с Россией
Заголовок открываемого материала