Путин собрал совещание с постоянными членами Совбеза
Путин собрал совещание с постоянными членами Совбеза - 05.11.2025, ПРАЙМ
Путин собрал совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин собрал в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
2025-11-05T17:07+0300
2025-11-05T17:07+0300
2025-11-05T17:20+0300
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин собрал в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что совещание пройдет в очном режиме. Предыдущее совещание проходило в пятницу, 31 октября. Глава государства тогда предложил обсудить вопросы обеспечения ритмичной работы ОПК и меры обеспечения безопасности дорожного движения на фоне наступления холодов.
