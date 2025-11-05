https://1prime.ru/20251105/putin-864264063.html

Путин собрал Совет по межнациональным отношениям

Путин собрал Совет по межнациональным отношениям - 05.11.2025, ПРАЙМ

Путин собрал Совет по межнациональным отношениям

Президент России Владимир Путин собрал в Кремле Совет при президенте по межнациональным отношениям, передает корреспондент РИА Новости. | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T20:20+0300

2025-11-05T20:20+0300

2025-11-05T20:20+0300

политика

россия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_f3d3aa3b3de44b2ad8ca19d1d3bbe831.jpg

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин собрал в Кремле Совет при президенте по межнациональным отношениям, передает корреспондент РИА Новости. Участники заседания подведут итоги реализации стратегии государственной национальной политики России в 2012-2025 годах, а также обсудят подготовку новой стратегии на период до 2036 года, сообщили в Кремле. К основным задачам Совета относится рассмотрение концептуальных основ, целей и задач государственной национальной политики. Предыдущее заседание совета с участием главы государства прошло в мае 2023 года. Тогда участники обсудили преимущества современной российской модели государственной национальной политики, интеграцию новых регионов в российское социокультурное пространство, а также корректировку Стратегии государственной национальной политики в условиях внешних вызовов и угроз.

https://1prime.ru/20251105/putin-864254048.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин