https://1prime.ru/20251105/putin-864264063.html
Путин собрал Совет по межнациональным отношениям
Путин собрал Совет по межнациональным отношениям - 05.11.2025, ПРАЙМ
Путин собрал Совет по межнациональным отношениям
Президент России Владимир Путин собрал в Кремле Совет при президенте по межнациональным отношениям, передает корреспондент РИА Новости. | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T20:20+0300
2025-11-05T20:20+0300
2025-11-05T20:20+0300
политика
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_f3d3aa3b3de44b2ad8ca19d1d3bbe831.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин собрал в Кремле Совет при президенте по межнациональным отношениям, передает корреспондент РИА Новости. Участники заседания подведут итоги реализации стратегии государственной национальной политики России в 2012-2025 годах, а также обсудят подготовку новой стратегии на период до 2036 года, сообщили в Кремле. К основным задачам Совета относится рассмотрение концептуальных основ, целей и задач государственной национальной политики. Предыдущее заседание совета с участием главы государства прошло в мае 2023 года. Тогда участники обсудили преимущества современной российской модели государственной национальной политики, интеграцию новых регионов в российское социокультурное пространство, а также корректировку Стратегии государственной национальной политики в условиях внешних вызовов и угроз.
https://1prime.ru/20251105/putin-864254048.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_457:0:3186:2047_1920x0_80_0_0_5c7cd4dd308f467767938a89693cb11d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин собрал Совет по межнациональным отношениям
Путин собрал в Кремле Совет по межнациональным отношениям
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин собрал в Кремле Совет при президенте по межнациональным отношениям, передает корреспондент РИА Новости.
Участники заседания подведут итоги реализации стратегии государственной национальной политики России в 2012-2025 годах, а также обсудят подготовку новой стратегии на период до 2036 года, сообщили в Кремле.
К основным задачам Совета относится рассмотрение концептуальных основ, целей и задач государственной национальной политики.
Предыдущее заседание совета с участием главы государства прошло в мае 2023 года. Тогда участники обсудили преимущества современной российской модели государственной национальной политики, интеграцию новых регионов в российское социокультурное пространство, а также корректировку Стратегии государственной национальной политики в условиях внешних вызовов и угроз.
Путин: у России нет плана отойти от Договора о запрещении ядерных испытаний