https://1prime.ru/20251105/putin-864264450.html

Путин подписал указ о временном порядке приема в гражданство

Путин подписал указ о временном порядке приема в гражданство - 05.11.2025, ПРАЙМ

Путин подписал указ о временном порядке приема в гражданство

Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке приема в гражданство РФ и выдачи вида на жительство отдельным категориям иностранцев и лиц без | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T20:29+0300

2025-11-05T20:29+0300

2025-11-05T20:29+0300

политика

общество

россия

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761316_0:164:3056:1883_1920x0_80_0_0_2402dd4c3139e0979759f42f99b8baa9.jpg

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке приема в гражданство РФ и выдачи вида на жительство отдельным категориям иностранцев и лиц без гражданства, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и пунктом 4 части 1 статьи 28 Федерального закона от 28 апреля 2023 года № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" постановляю: 1. Утвердить прилагаемые: а) Положение о временном порядке приема в гражданство РФ отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства; б) Положение о временном порядке выдачи вида на жительство в РФ отдельным категориям иностранных граждан и лиц без гражданства", - говорится в документе.

https://1prime.ru/20251105/minoborony-864259893.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, владимир путин