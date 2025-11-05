https://1prime.ru/20251105/putin-864265346.html

Путин рассказал о новой редакции стратегии национальной политики

2025-11-05T20:53+0300

политика

россия

владимир путин

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Новая редакция стратегии национальной политики должна отражать актуальные вызовы и риски, заявил президент России Владимир Путин. "(Мы должны - ред.) адекватно реагировать на риски и вызовы. Все это должна отражать и новая редакция стратегии национальной политики", - сказал Путин в ходе заседания совета по межнациональным отношениям.

