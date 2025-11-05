https://1prime.ru/20251105/putin-864266594.html

Путин отметил позитивные тенденции в сфере межнациональных отношений

Путин отметил позитивные тенденции в сфере межнациональных отношений - 05.11.2025, ПРАЙМ

Путин отметил позитивные тенденции в сфере межнациональных отношений

В России наблюдаются устойчивые и позитивные тенденции в сфере межнациональных отношений, заявил президент РФ Владимир Путин. | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T21:18+0300

2025-11-05T21:18+0300

2025-11-05T21:18+0300

политика

россия

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861650267_0:159:2843:1758_1920x0_80_0_0_abd41a48114ba3f34d051a2b3c60bd88.jpg

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. В России наблюдаются устойчивые и позитивные тенденции в сфере межнациональных отношений, заявил президент РФ Владимир Путин. "В целом по стране социология фиксирует устойчивые и позитивные тенденции, слава богу, по этим вопросам (в сфере межнациональных отношений - ред.)", - сказал Путин на заседании совета по межнациональным отношениям.

https://1prime.ru/20251105/putin-864265346.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, владимир путин