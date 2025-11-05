https://1prime.ru/20251105/putin-864266594.html
Путин отметил позитивные тенденции в сфере межнациональных отношений
Путин отметил позитивные тенденции в сфере межнациональных отношений - 05.11.2025, ПРАЙМ
Путин отметил позитивные тенденции в сфере межнациональных отношений
В России наблюдаются устойчивые и позитивные тенденции в сфере межнациональных отношений, заявил президент РФ Владимир Путин. | 05.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. В России наблюдаются устойчивые и позитивные тенденции в сфере межнациональных отношений, заявил президент РФ Владимир Путин. "В целом по стране социология фиксирует устойчивые и позитивные тенденции, слава богу, по этим вопросам (в сфере межнациональных отношений - ред.)", - сказал Путин на заседании совета по межнациональным отношениям.
Путин отметил позитивные тенденции в сфере межнациональных отношений
Путин: в России происходят устойчивые и позитивные тенденции в межнациональных отношениях