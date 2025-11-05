Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин отметил позитивные тенденции в сфере межнациональных отношений - 05.11.2025
Политика
Путин отметил позитивные тенденции в сфере межнациональных отношений
Путин отметил позитивные тенденции в сфере межнациональных отношений - 05.11.2025, ПРАЙМ
Путин отметил позитивные тенденции в сфере межнациональных отношений
В России наблюдаются устойчивые и позитивные тенденции в сфере межнациональных отношений, заявил президент РФ Владимир Путин. | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T21:18+0300
2025-11-05T21:18+0300
политика
россия
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861650267_0:159:2843:1758_1920x0_80_0_0_abd41a48114ba3f34d051a2b3c60bd88.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. В России наблюдаются устойчивые и позитивные тенденции в сфере межнациональных отношений, заявил президент РФ Владимир Путин. "В целом по стране социология фиксирует устойчивые и позитивные тенденции, слава богу, по этим вопросам (в сфере межнациональных отношений - ред.)", - сказал Путин на заседании совета по межнациональным отношениям.
рф
россия, рф, владимир путин
Политика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
21:18 05.11.2025
 
Путин отметил позитивные тенденции в сфере межнациональных отношений

Путин: в России происходят устойчивые и позитивные тенденции в межнациональных отношениях

Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. В России наблюдаются устойчивые и позитивные тенденции в сфере межнациональных отношений, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В целом по стране социология фиксирует устойчивые и позитивные тенденции, слава богу, по этим вопросам (в сфере межнациональных отношений - ред.)", - сказал Путин на заседании совета по межнациональным отношениям.
Владимир Путин
Путин рассказал о новой редакции стратегии национальной политики
20:53
 
Политика
 
 
