Путину в ближайшее время представят новую Стратегию национальной политики

2025-11-05T21:28+0300

2025-11-05T21:28+0300

2025-11-05T21:29+0300

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Проект новой Стратегии государственной национальной политики до 2036 года в ближайшее время будет представлен президенту РФ Владимиру Путину на рассмотрение, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "В ближайшее время, Владимир Владимирович, с учетом сегодняшнего обсуждения, проект Стратегии будет представлен Вам на рассмотрение, и после ее утверждения будет сформирован план по реализации", - сказала Голикова в ходе заседания совета по межнациональным отношениям.

2025

