https://1prime.ru/20251105/putin-864269519.html
Путин назвал фейки оружием противников России
Путин назвал фейки оружием противников России - 05.11.2025, ПРАЙМ
Путин назвал фейки оружием противников России
Фейки и вбросы - это оружие, которые используют противники России, заявил президент РФ Владимир Путин. | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T22:10+0300
2025-11-05T22:10+0300
2025-11-05T22:10+0300
политика
общество
россия
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857048999_0:177:3073:1905_1920x0_80_0_0_e34c0e7fad8581608f6332b3e75b7854.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Фейки и вбросы - это оружие, которые используют противники России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Это (фейки, информационные вбросы - ред.) очень важное направление: противодействовать вот таким попыткам воздействовать на нас и наше общество. Мы должны понимать - это оружие, которое противники России используют против нас, и совершенствуют его", - сказал Путин в среду в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.
https://1prime.ru/20251105/putin-864265346.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857048999_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_1c8f677400ecd875ed0bc258f0fc4ca0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, владимир путин
Политика, Общество , РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
Путин назвал фейки оружием противников России
Путин назвал фейки и вбросы оружием, которое используют противники России