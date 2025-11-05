https://1prime.ru/20251105/putin-864269519.html

Путин назвал фейки оружием противников России

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Фейки и вбросы - это оружие, которые используют противники России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Это (фейки, информационные вбросы - ред.) очень важное направление: противодействовать вот таким попыткам воздействовать на нас и наше общество. Мы должны понимать - это оружие, которое противники России используют против нас, и совершенствуют его", - сказал Путин в среду в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.

