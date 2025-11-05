Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Запад ставит перед собой задачу раскачать Россию, заявил Путин - 05.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251105/putin-864269983.html
Запад ставит перед собой задачу раскачать Россию, заявил Путин
Запад ставит перед собой задачу раскачать Россию, заявил Путин - 05.11.2025, ПРАЙМ
Запад ставит перед собой задачу раскачать Россию, заявил Путин
Граждане РФ должны знать, что западные спецслужбы ставят перед собой задачу раскачать страну, провоцируя межнациональные и религиозные конфликты, заявил... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T22:27+0300
2025-11-05T22:27+0300
политика
россия
мировая экономика
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861826958_0:131:3073:1859_1920x0_80_0_0_31e6cd420b8ac20f9ac0a6736ad8a852.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Граждане РФ должны знать, что западные спецслужбы ставят перед собой задачу раскачать страну, провоцируя межнациональные и религиозные конфликты, заявил президент России Владимир Путин. "Должен вам доложить, что в наших руках копии документов спецслужб западных стран и работающих за их деньги зарубежных центров, в которых прямо говорится о задаче раскачки России изнутри с помощью внесения раскола в наше общество, провоцируя конфликты на межнациональной и религиозной почве. Это мы все должны знать, и граждане должны знать, причем граждане разных национальностей", - сказал Путин в ходе заседания совета по межнациональным отношениям.
https://1prime.ru/20251105/putin-864269519.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861826958_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1e802b4dbee5dbf65408b29ef6f9dfcd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, рф, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, Владимир Путин
22:27 05.11.2025
 
Запад ставит перед собой задачу раскачать Россию, заявил Путин

Путин: россияне должны знать, что спецслужбы Запада хотят раскачать Россию изнутри

© POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Граждане РФ должны знать, что западные спецслужбы ставят перед собой задачу раскачать страну, провоцируя межнациональные и религиозные конфликты, заявил президент России Владимир Путин.
"Должен вам доложить, что в наших руках копии документов спецслужб западных стран и работающих за их деньги зарубежных центров, в которых прямо говорится о задаче раскачки России изнутри с помощью внесения раскола в наше общество, провоцируя конфликты на межнациональной и религиозной почве. Это мы все должны знать, и граждане должны знать, причем граждане разных национальностей", - сказал Путин в ходе заседания совета по межнациональным отношениям.
Владимир Путин
Путин назвал фейки оружием противников России
22:10
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала