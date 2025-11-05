https://1prime.ru/20251105/putin-864269983.html

Запад ставит перед собой задачу раскачать Россию, заявил Путин

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Граждане РФ должны знать, что западные спецслужбы ставят перед собой задачу раскачать страну, провоцируя межнациональные и религиозные конфликты, заявил президент России Владимир Путин. "Должен вам доложить, что в наших руках копии документов спецслужб западных стран и работающих за их деньги зарубежных центров, в которых прямо говорится о задаче раскачки России изнутри с помощью внесения раскола в наше общество, провоцируя конфликты на межнациональной и религиозной почве. Это мы все должны знать, и граждане должны знать, причем граждане разных национальностей", - сказал Путин в ходе заседания совета по межнациональным отношениям.

