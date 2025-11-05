https://1prime.ru/20251105/putin-864271949.html

Путин призвал не раздувать противоречия внутри России

Путин призвал не раздувать противоречия внутри России - 05.11.2025

Путин призвал не раздувать противоречия внутри России

Нельзя раздувать любые, даже мелкие противоречия внутри России, заявил президент РФ Владимир Путин. | 05.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Нельзя раздувать любые, даже мелкие противоречия внутри России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы не имеем права, особенно сегодня, раздувать любые, даже, казалось бы, мелкие противоречия", - сказал глава государства в ходе заседания совета по межнациональным отношениям. Путин добавил, что в межнациональных отношениях нет маленьких конфликтов и маленьких задач. "На все нужно обращать внимание, реагировать быстро, профессионально, тонко, с любовью и уважением к интересам всех людей", - заключил глава государства.

