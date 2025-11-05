Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин призвал не раздувать противоречия внутри России - 05.11.2025
Политика
Путин призвал не раздувать противоречия внутри России
Путин призвал не раздувать противоречия внутри России
политика
россия
мировая экономика
рф
владимир путин
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Нельзя раздувать любые, даже мелкие противоречия внутри России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы не имеем права, особенно сегодня, раздувать любые, даже, казалось бы, мелкие противоречия", - сказал глава государства в ходе заседания совета по межнациональным отношениям. Путин добавил, что в межнациональных отношениях нет маленьких конфликтов и маленьких задач. "На все нужно обращать внимание, реагировать быстро, профессионально, тонко, с любовью и уважением к интересам всех людей", - заключил глава государства.
россия, мировая экономика, рф, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, Владимир Путин
23:25 05.11.2025
 
Путин призвал не раздувать противоречия внутри России

© РИА Новости . Кристина Кормилицына
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Нельзя раздувать любые, даже мелкие противоречия внутри России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы не имеем права, особенно сегодня, раздувать любые, даже, казалось бы, мелкие противоречия", - сказал глава государства в ходе заседания совета по межнациональным отношениям.
Путин добавил, что в межнациональных отношениях нет маленьких конфликтов и маленьких задач.
"На все нужно обращать внимание, реагировать быстро, профессионально, тонко, с любовью и уважением к интересам всех людей", - заключил глава государства.
Заголовок открываемого материала