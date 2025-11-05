https://1prime.ru/20251105/regiony-864228420.html

Названы лидеры рейтинга регионов по ипотечным платежам

МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Лидерами рейтинга российских регионов по ипотечным платежам стали Чукотка и Ямало-Ненецкий округ, замыкают список Калмыкия и Северная Осетия – Алания, свидетельствует исследование РИА Новости. РЫНОК ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ Рынок ипотечного кредитования в 2025 году продолжил активную адаптацию к новым экономическим условиям. Как поясняют эксперты, ключевой тенденцией стало резкое сокращение выдачи как по количеству, так и по объему ипотечных кредитов. Это связано с высокими процентными ставками, а также со сворачиванием части государственных льготных программ, которое завершилось в середине 2024 года. За первые восемь месяцев 2025 года (январь–август) выдано только 502 тысячи ипотечных кредитов на 2,2 триллиона рублей против 968 тысяч кредитов на 3,5 триллиона рублей за аналогичный период 2024 года. Таким образом, падение составило почти 50% в количественном выражении и около 40% в денежном. Согласно рейтингу регионов по доступности ипотеки, подготовленному РИА Новости, купить квартиру с использованием ипотечного кредита в нашей стране могут лишь 16% семей. Специалисты приходят к выводу о том, что ипотечное кредитование, являясь для многих граждан ключевым инструментом улучшения жилищных условий, теряет свою доступность. Высокие процентные ставки приводят к тому, что ежемесячные платежи становятся неподъемными для семейного бюджета. При этом ситуация значительно варьируется в региональном разрезе из-за существенной разницы в уровне заработных плат и стоимости жилья. В этой связи представляет интерес вопрос: насколько сильно платежи по ипотечным кредитам (аннуитетные платежи) сказываются на бюджетах семей, и есть ли разница между регионами по данному показателю. Для исследования межрегиональных различий эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по ипотечным платежам. В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы России, выступает отношение среднего фактического ежемесячного ипотечного платежа и средней чистой (за вычетом НДФЛ) зарплаты двух работающих в регионе. Это соотношение выступает в качестве одного из показателей, характеризующих доступность ипотеки в различных регионах для семьи из двух человек. Согласно результатам исследования РИА Новости, соотношение средних платежей по ипотеке и средней зарплаты двух работающих достигло 48,8%. То есть для оплаты фактической ипотеки, которую в реальности брали люди, необходимо будет отдавать примерно половину средней зарплаты по стране. Для сравнения, в исследовании 2024 года в среднем на ипотечный платеж приходилось около 54% от средней зарплаты двух работающих, а в 2023 году – 44%. Таким образом, за год ситуация улучшилась, что объясняется более быстрым ростом зарплаты по сравнению с динамикой платежа по ипотеке. В ЛИДЕРАХ КРАЙНИЙ СЕВЕР Первая десятка рейтинга по минимальному отношению платежа по ипотеке и средней зарплаты преимущественно сформирована северными регионами, в которых на ипотечный платеж приходится менее 35% от размера средней зарплаты двух работающих региона. Первую строчку в рейтинге занял Чукотский автономный округ, где отношение средней заработной платы двух работающих к среднему ипотечному платежу составляет 23,5%. На второй строчке разместился Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 28%. Замыкает первую тройку Ингушетия с результатом 28,4% отношения средней зарплаты к платежу по ипотеке. На четвертом и пятом местах расположились Чеченская Республика – 28,5% и Магаданская область – 29,7%. Также в первую десятку попали: Ненецкий автономный округ (32,2%), Мурманская область (33,1%), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (33,8%), Камчатский край (34%) и Республика Саха (Якутия) с отношением 34,3%. Таким образом, почти все лидеры рейтинга – это северные и удаленные регионы. Как объясняют эксперты, лидерство определяется тем, что из-за суровых климатических условий и специфики ведения в них бизнеса зарплаты во всех этих регионах значительно превосходят среднероссийские значения. Вместе с тем несколько особняком в списке лидеров выглядят Ингушетия и Чечня, которые заняли 3-е и 4-е места соответственно. Высокие позиции этих двух регионов объясняются очень небольшим размером ипотечного кредита, который почти в 4 раза меньше среднероссийского значения. Москва в рейтинге расположилась на 15-м месте. В столице средний ипотечный платеж составляет 45,5% от средней московской зарплаты двух работающих. Таким образом, даже несмотря на дороговизну недвижимости в Москве зарплаты москвичей позволяют с относительным комфортом брать ипотеку. В свою очередь Санкт-Петербург расположился на 26-м месте с результатом 50%. МАЛОДОСТУПНАЯ ИПОТЕКА Согласно результатам исследования, в 14 регионах для обслуживания ипотечного кредита нужно отдавать более двух третей от двух средних местных зарплат, что делает ипотеку здесь малодоступной. Можно предположить, что в этих регионах ипотека не столь популярна, так как взять кредит могут только семьи с двумя работающими или высокооплачиваемые специалисты. Для среднестатистических работников этих регионов ипотека достаточно обременительная для семейных бюджетов. Последнее место в рейтинге занимает Калмыкия, где на ежемесячные платежи по ипотеке требуется потратить более двух средних зарплат в регионе (115%). Практически все заработанное придется отдавать ежемесячно за ипотеку в Северной Осетии — Алании, что также фактически является запретом на ипотечное кредитование жителей со средней зарплатой (87%). Также очень высокое (более 75%) соотношение платежей по ипотеке и средней зарплаты наблюдается еще в трех регионах: в Дагестане, Крыму и Адыгее. КАК СЧИТАЛИ РЕЙТИНГ Отношение ипотечного платежа к средней зарплате рассчитывалось на основе аннуитетных платежей по фактическим кредитам за последние 3 месяца к средней чистой зарплате двух работающих за 12 месяцев с августа 2024 года по июль 2025 года по полному кругу организаций. Для расчета ипотечного платежа брались фактические ставки, сроки и размер кредитов соответствующие августу 2025 года.

