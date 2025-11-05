https://1prime.ru/20251105/reys--864241043.html

Рейс из Владивостока в Якутск задержали из-за неисправности самолета

Рейс из Владивостока в Якутск задержали из-за неисправности самолета

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя - ПРАЙМ. Рейс в Якутск авиакомпании "Якутия" задержали во Владивостоке на пять часов из-за технической неисправности воздушного судна, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Сегодня в международном аэропорту Владивостока по техническим причинам задержан вылет рейса в Якутск АО "Авиакомпания "Якутия", запланированный на 13.20 (06.20 мск). На рейс зарегистрировано 70 пассажиров", - говорится в сообщении. Предварительное время вылета -18.35 (11.35 мск), сообщала прокуратура. Согласно онлайн-табло аэропорта Владивостока, самолет вылетел в Якутск в 18.22 (11.22 мск). Приморский транспортный прокурор контролирует соблюдение прав пассажиров рейса, уточняет надзорное ведомство.

