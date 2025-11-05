Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго Белоруссии: переговоры с Россией о цене на газ на финишной прямой - 05.11.2025
Минэнерго Белоруссии: переговоры с Россией о цене на газ на финишной прямой
Переговоры с Россией о цене на газ для Белоруссии находятся в завершающей стадии, сообщил министр энергетики Белоруссии Денис Мороз. | 05.11.2025, ПРАЙМ
МИНСК, 5 ноя – ПРАЙМ. Переговоры с Россией о цене на газ для Белоруссии находятся в завершающей стадии, сообщил министр энергетики Белоруссии Денис Мороз. "В настоящий момент финишируются переговоры о формировании стоимости природного газа для Республики Беларусь. Мы рассчитываем на дальнейшее сближение цен на природный газ для Республики Беларусь и Российской Федерации, для потребителей, что в свою очередь приведет к сближению стоимости электрической энергии, производимой на природном газе", - сказал министр, выступая в среду в Минске в парламенте. Он подчеркнул, что в газовой сфере "ведутся серьезные переговоры". "Мы достигли серьезного прогресса (в отношениях с РФ в газовой сфере – ред.) в прошлой трехлетке, когда достигли соглашения о фиксировании цены на природный газ для Республики Беларусь на три года. В этом году эта трехлетка заканчивается", - пояснил глава минэнерго. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 сентября в Москве сообщил, что вышел на договоренности со своим российским коллегой Владимиром Путиным по вопросам поставки газа республике на ближайшие пять лет.
12:12 05.11.2025
 
Минэнерго Белоруссии: переговоры с Россией о цене на газ на финишной прямой

Министр энергетики Белоруссии Мороз: переговоры с РФ о цене на газ на финишной прямой

МИНСК, 5 ноя – ПРАЙМ. Переговоры с Россией о цене на газ для Белоруссии находятся в завершающей стадии, сообщил министр энергетики Белоруссии Денис Мороз.
"В настоящий момент финишируются переговоры о формировании стоимости природного газа для Республики Беларусь. Мы рассчитываем на дальнейшее сближение цен на природный газ для Республики Беларусь и Российской Федерации, для потребителей, что в свою очередь приведет к сближению стоимости электрической энергии, производимой на природном газе", - сказал министр, выступая в среду в Минске в парламенте.
Он подчеркнул, что в газовой сфере "ведутся серьезные переговоры".
"Мы достигли серьезного прогресса (в отношениях с РФ в газовой сфере – ред.) в прошлой трехлетке, когда достигли соглашения о фиксировании цены на природный газ для Республики Беларусь на три года. В этом году эта трехлетка заканчивается", - пояснил глава минэнерго.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 сентября в Москве сообщил, что вышел на договоренности со своим российским коллегой Владимиром Путиным по вопросам поставки газа республике на ближайшие пять лет.
Россия и Белоруссия договорились усилить сотрудничество в энергетике
15 октября, 14:04
Заголовок открываемого материала