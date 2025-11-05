https://1prime.ru/20251105/rf--864239895.html
Минэнерго Белоруссии: переговоры с Россией о цене на газ на финишной прямой
Минэнерго Белоруссии: переговоры с Россией о цене на газ на финишной прямой
2025-11-05T12:12+0300
МИНСК, 5 ноя – ПРАЙМ. Переговоры с Россией о цене на газ для Белоруссии находятся в завершающей стадии, сообщил министр энергетики Белоруссии Денис Мороз. "В настоящий момент финишируются переговоры о формировании стоимости природного газа для Республики Беларусь. Мы рассчитываем на дальнейшее сближение цен на природный газ для Республики Беларусь и Российской Федерации, для потребителей, что в свою очередь приведет к сближению стоимости электрической энергии, производимой на природном газе", - сказал министр, выступая в среду в Минске в парламенте. Он подчеркнул, что в газовой сфере "ведутся серьезные переговоры". "Мы достигли серьезного прогресса (в отношениях с РФ в газовой сфере – ред.) в прошлой трехлетке, когда достигли соглашения о фиксировании цены на природный газ для Республики Беларусь на три года. В этом году эта трехлетка заканчивается", - пояснил глава минэнерго. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 сентября в Москве сообщил, что вышел на договоренности со своим российским коллегой Владимиром Путиным по вопросам поставки газа республике на ближайшие пять лет.
