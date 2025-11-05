https://1prime.ru/20251105/robototekhnika-864255506.html

В Китае за три квартала выросли доходы области робототехники

В Китае за три квартала выросли доходы области робототехники - 05.11.2025, ПРАЙМ

В Китае за три квартала выросли доходы области робототехники

05.11.2025

экономика

китай

шанхай

пекин

ПЕКИН, 5 ноя - ПРАЙМ. Доходы китайской отрасли робототехники за первые три квартала 2025 года выросли на 29,5% в годовом исчислении, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на данные, озвученные перед Конференцией по развитию индустрии роботов Китая. Конференция пройдет в Шанхае с 10 по 12 ноября. "За первые три квартала этого года общий объем доходов индустрии производства роботов увеличился на 29,5% в годовом исчислении", - сказано в сообщении агентства. Отмечается, что за этот период объем производства промышленных роботов достиг 595 тысяч единиц, а сервисных роботов - 13,5 миллиона единиц, причем оба показателя уже превысили результаты за весь 2024 год. Указано, что такому динамичному развитию отрасли способствовали меры государственной поддержки и сильный рыночный спрос. "По объему применения Китай уже на протяжении 12 лет остается крупнейшим в мире рынком по применению промышленных роботов, в 2024 году объемы продаж промышленных роботов на китайском рынке достигли 302 тысяч единиц, что на 68,7% больше показателя 2020 года и составляет 54% от общемирового объема продаж", - приводит агентство слова главы Китайской федерации машиностроительной промышленности Сун Сяогана. Как уточняет агентство, в отрасли отмечается повышение эксплуатационных характеристик и качества готовой продукции, совершенствуются технологии производства ключевых компонентов, а также продолжается расширение сфер применения роботов. Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что китайские роботы демонстрируют широкие перспективы применения в различных областях, промышленная среда для их производства в Китае постоянно улучшается. Он также напомнил, что по итогам 2024 года количество промышленных роботов в эксплуатации в Китае превысило два миллиона, что является наивысшим показателем среди других стран мира. По словам дипломата, в КНР также насчитывается более 500 тысяч высокотехнологичных предприятий. Сфера робототехники, в особенности направление по созданию человекоподобных роботов, активно развивается в Китае в последние годы. В частности, в начале года китайская технологическая компания UBTech Robotics объявила о планах до конца 2025 года запустить массовое производство промышленных человекоподобных роботов для предприятий. В январе этого года китайские СМИ сообщили об открытии в Шанхае первой в Китае базы для тренировки роботов-гуманоидов. Данный центр будет обучать роботов из различных отраслей выполнять разнообразные задачи, а собранные данные будут передаваться разработчикам для дальнейшей оптимизации уровня интеллекта роботов. В апреле в китайской столице прошел первый в мире совместный полумарафон людей и роботов, в котором приняли участие 20 роботов-гуманоидов, а в августе в Пекине состоялись первые в истории всемирные игры человекоподобных роботов.

китай

шанхай

пекин

