https://1prime.ru/20251105/robototekhnika-864255506.html
В Китае за три квартала выросли доходы области робототехники
В Китае за три квартала выросли доходы области робототехники - 05.11.2025, ПРАЙМ
В Китае за три квартала выросли доходы области робототехники
Доходы китайской отрасли робототехники за первые три квартала 2025 года выросли на 29,5% в годовом исчислении, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на данные,... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T17:51+0300
2025-11-05T17:51+0300
2025-11-05T17:51+0300
экономика
китай
шанхай
пекин
https://cdnn.1prime.ru/img/83175/17/831751761_0:91:3106:1838_1920x0_80_0_0_17a97fa8fbecde49df431485392add89.jpg
ПЕКИН, 5 ноя - ПРАЙМ. Доходы китайской отрасли робототехники за первые три квартала 2025 года выросли на 29,5% в годовом исчислении, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на данные, озвученные перед Конференцией по развитию индустрии роботов Китая. Конференция пройдет в Шанхае с 10 по 12 ноября. "За первые три квартала этого года общий объем доходов индустрии производства роботов увеличился на 29,5% в годовом исчислении", - сказано в сообщении агентства. Отмечается, что за этот период объем производства промышленных роботов достиг 595 тысяч единиц, а сервисных роботов - 13,5 миллиона единиц, причем оба показателя уже превысили результаты за весь 2024 год. Указано, что такому динамичному развитию отрасли способствовали меры государственной поддержки и сильный рыночный спрос. "По объему применения Китай уже на протяжении 12 лет остается крупнейшим в мире рынком по применению промышленных роботов, в 2024 году объемы продаж промышленных роботов на китайском рынке достигли 302 тысяч единиц, что на 68,7% больше показателя 2020 года и составляет 54% от общемирового объема продаж", - приводит агентство слова главы Китайской федерации машиностроительной промышленности Сун Сяогана. Как уточняет агентство, в отрасли отмечается повышение эксплуатационных характеристик и качества готовой продукции, совершенствуются технологии производства ключевых компонентов, а также продолжается расширение сфер применения роботов. Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что китайские роботы демонстрируют широкие перспективы применения в различных областях, промышленная среда для их производства в Китае постоянно улучшается. Он также напомнил, что по итогам 2024 года количество промышленных роботов в эксплуатации в Китае превысило два миллиона, что является наивысшим показателем среди других стран мира. По словам дипломата, в КНР также насчитывается более 500 тысяч высокотехнологичных предприятий. Сфера робототехники, в особенности направление по созданию человекоподобных роботов, активно развивается в Китае в последние годы. В частности, в начале года китайская технологическая компания UBTech Robotics объявила о планах до конца 2025 года запустить массовое производство промышленных человекоподобных роботов для предприятий. В январе этого года китайские СМИ сообщили об открытии в Шанхае первой в Китае базы для тренировки роботов-гуманоидов. Данный центр будет обучать роботов из различных отраслей выполнять разнообразные задачи, а собранные данные будут передаваться разработчикам для дальнейшей оптимизации уровня интеллекта роботов. В апреле в китайской столице прошел первый в мире совместный полумарафон людей и роботов, в котором приняли участие 20 роботов-гуманоидов, а в августе в Пекине состоялись первые в истории всемирные игры человекоподобных роботов.
https://1prime.ru/20251014/alikhanov-863503189.html
https://1prime.ru/20250831/kitay-861530123.html
китай
шанхай
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83175/17/831751761_269:0:2838:1927_1920x0_80_0_0_82729bdd2f11955c3fa5e51c0c7a8ed9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, шанхай, пекин
Экономика, КИТАЙ, Шанхай, Пекин
В Китае за три квартала выросли доходы области робототехники
В Китае доходы области робототехники за три квартала выросли на 29,5%
ПЕКИН, 5 ноя - ПРАЙМ.
Доходы китайской отрасли робототехники за первые три квартала 2025 года выросли на 29,5% в годовом исчислении, сообщило агентство Синьхуа
со ссылкой на данные, озвученные перед Конференцией по развитию индустрии роботов Китая.
Конференция пройдет в Шанхае
с 10 по 12 ноября.
В России планируют нарастить производство промышленных роботов
"За первые три квартала этого года общий объем доходов индустрии производства роботов увеличился на 29,5% в годовом исчислении", - сказано в сообщении агентства.
Отмечается, что за этот период объем производства промышленных роботов достиг 595 тысяч единиц, а сервисных роботов - 13,5 миллиона единиц, причем оба показателя уже превысили результаты за весь 2024 год.
Указано, что такому динамичному развитию отрасли способствовали меры государственной поддержки и сильный рыночный спрос.
"По объему применения Китай
уже на протяжении 12 лет остается крупнейшим в мире рынком по применению промышленных роботов, в 2024 году объемы продаж промышленных роботов на китайском рынке достигли 302 тысяч единиц, что на 68,7% больше показателя 2020 года и составляет 54% от общемирового объема продаж", - приводит агентство слова главы Китайской федерации машиностроительной промышленности Сун Сяогана.
Как уточняет агентство, в отрасли отмечается повышение эксплуатационных характеристик и качества готовой продукции, совершенствуются технологии производства ключевых компонентов, а также продолжается расширение сфер применения роботов.
Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что китайские роботы демонстрируют широкие перспективы применения в различных областях, промышленная среда для их производства в Китае постоянно улучшается. Он также напомнил, что по итогам 2024 года количество промышленных роботов в эксплуатации в Китае превысило два миллиона, что является наивысшим показателем среди других стран мира. По словам дипломата, в КНР также насчитывается более 500 тысяч высокотехнологичных предприятий.
Сфера робототехники, в особенности направление по созданию человекоподобных роботов, активно развивается в Китае в последние годы. В частности, в начале года китайская технологическая компания UBTech Robotics объявила о планах до конца 2025 года запустить массовое производство промышленных человекоподобных роботов для предприятий.
В январе этого года китайские СМИ сообщили об открытии в Шанхае первой в Китае базы для тренировки роботов-гуманоидов. Данный центр будет обучать роботов из различных отраслей выполнять разнообразные задачи, а собранные данные будут передаваться разработчикам для дальнейшей оптимизации уровня интеллекта роботов.
В апреле в китайской столице прошел первый в мире совместный полумарафон людей и роботов, в котором приняли участие 20 роботов-гуманоидов, а в августе в Пекине
состоялись первые в истории всемирные игры человекоподобных роботов.
Китай привлек роботов для работы с журналистами на саммите ШОС