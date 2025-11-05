Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роснедра оценили эффективность выдачи лицензий на нефтегазовые участки
Роснедра оценили эффективность выдачи лицензий на нефтегазовые участки
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Выдача лицензий на пользование нефтегазовыми участками недр по заявительному принципу оказалась неэффективной, за девять лет его действия не было открыто ни одного месторождения, сообщили журналистам в пресс-службе Роснедр. "С открытия заявительного принципа на УВС (углеводородное сырьё - ред.) прошло девять лет. Однако объёмы геологоразведочных работ на таких лицензиях крайне малы, не было открыто ни одного месторождения, что говорит о низкой эффективности данного механизма применительно к УВС", - сказали в ведомстве. Заявительный принцип предполагает, что компания проводит геологоразведку на участке, определяет его запасы и ставит их на баланс госкомиссии по запасам. Если запасы подтверждаются, и компания открывает месторождения, то ей в дальнейшем может быть предоставлена лицензия на разведку и добычу после уплаты разового платежа.
16:08 05.11.2025
 
Роснедра оценили эффективность выдачи лицензий на нефтегазовые участки

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Выдача лицензий на пользование нефтегазовыми участками недр по заявительному принципу оказалась неэффективной, за девять лет его действия не было открыто ни одного месторождения, сообщили журналистам в пресс-службе Роснедр.
"С открытия заявительного принципа на УВС (углеводородное сырьё - ред.) прошло девять лет. Однако объёмы геологоразведочных работ на таких лицензиях крайне малы, не было открыто ни одного месторождения, что говорит о низкой эффективности данного механизма применительно к УВС", - сказали в ведомстве.
Заявительный принцип предполагает, что компания проводит геологоразведку на участке, определяет его запасы и ставит их на баланс госкомиссии по запасам. Если запасы подтверждаются, и компания открывает месторождения, то ей в дальнейшем может быть предоставлена лицензия на разведку и добычу после уплаты разового платежа.
Алжир пригласил Россию к участию в тендерах на нефтегазовые месторождения
9 сентября, 19:58
 
