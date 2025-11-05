Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России впервые отмечают День работника суда - 05.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251105/rossija-864228723.html
В России впервые отмечают День работника суда
В России впервые отмечают День работника суда - 05.11.2025, ПРАЙМ
В России впервые отмечают День работника суда
День работника суда отмечается в среду, это первый год, когда его празднуют в России. | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T00:41+0300
2025-11-05T01:41+0300
общество
россия
рф
владимир путин
игорь краснов
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864228723.jpg?1762296090
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. День работника суда отмечается в среду, это первый год, когда его празднуют в России. Правительство учредило новый профессиональный праздник в конце октября. Отмечается, что инициатива установления праздничной даты ранее была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным, к которому обратился председатель Верховного суда Игорь Краснов. Празднование приурочено к дате издания указа императора Петра I "О форме суда" 1723 года. Документ установил порядок рассмотрения дел судами и определил, что гражданские дела и большая часть уголовных дел рассматриваются при непосредственном участии обеих сторон. Кроме того, предусматривались положения о действиях суда по вызову истца или ответчика, а также о праве суда применять к сторонам меры принуждения, например, в виде ареста.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, владимир путин, игорь краснов, верховный суд
Общество , РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Игорь Краснов, Верховный суд
00:41 05.11.2025 (обновлено: 01:41 05.11.2025)
 
В России впервые отмечают День работника суда

В России отмечают День работника суда, учрежденный в конце октября

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. День работника суда отмечается в среду, это первый год, когда его празднуют в России.
Правительство учредило новый профессиональный праздник в конце октября. Отмечается, что инициатива установления праздничной даты ранее была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным, к которому обратился председатель Верховного суда Игорь Краснов.
Празднование приурочено к дате издания указа императора Петра I "О форме суда" 1723 года. Документ установил порядок рассмотрения дел судами и определил, что гражданские дела и большая часть уголовных дел рассматриваются при непосредственном участии обеих сторон. Кроме того, предусматривались положения о действиях суда по вызову истца или ответчика, а также о праве суда применять к сторонам меры принуждения, например, в виде ареста.
 
ОбществоРОССИЯРФВладимир ПутинИгорь КрасновВерховный суд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала