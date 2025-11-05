https://1prime.ru/20251105/rossija-864228723.html
В России впервые отмечают День работника суда
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. День работника суда отмечается в среду, это первый год, когда его празднуют в России. Правительство учредило новый профессиональный праздник в конце октября. Отмечается, что инициатива установления праздничной даты ранее была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным, к которому обратился председатель Верховного суда Игорь Краснов. Празднование приурочено к дате издания указа императора Петра I "О форме суда" 1723 года. Документ установил порядок рассмотрения дел судами и определил, что гражданские дела и большая часть уголовных дел рассматриваются при непосредственном участии обеих сторон. Кроме того, предусматривались положения о действиях суда по вызову истца или ответчика, а также о праве суда применять к сторонам меры принуждения, например, в виде ареста.
