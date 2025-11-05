https://1prime.ru/20251105/rossija-864228723.html

В России впервые отмечают День работника суда

В России впервые отмечают День работника суда - 05.11.2025, ПРАЙМ

В России впервые отмечают День работника суда

День работника суда отмечается в среду, это первый год, когда его празднуют в России. | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T00:41+0300

2025-11-05T00:41+0300

2025-11-05T01:41+0300

общество

россия

рф

владимир путин

игорь краснов

верховный суд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864228723.jpg?1762296090

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. День работника суда отмечается в среду, это первый год, когда его празднуют в России. Правительство учредило новый профессиональный праздник в конце октября. Отмечается, что инициатива установления праздничной даты ранее была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным, к которому обратился председатель Верховного суда Игорь Краснов. Празднование приурочено к дате издания указа императора Петра I "О форме суда" 1723 года. Документ установил порядок рассмотрения дел судами и определил, что гражданские дела и большая часть уголовных дел рассматриваются при непосредственном участии обеих сторон. Кроме того, предусматривались положения о действиях суда по вызову истца или ответчика, а также о праве суда применять к сторонам меры принуждения, например, в виде ареста.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, владимир путин, игорь краснов, верховный суд