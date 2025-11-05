Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в августе вдвое увеличила экспорт алмазов в Индию - 05.11.2025, ПРАЙМ
Россия в августе вдвое увеличила экспорт алмазов в Индию
2025-11-05T02:17+0300
2025-11-05T02:17+0300
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Россия в августе более чем вдвое увеличила экспорт алмазов в Индию - до максимума с апреля текущего года, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности. Индийские покупатели ввезли алмазов из России на 31,3 миллиона долларов против 13,4 миллиона долларов за тот же месяц годом ранее. Одновременно это стало максимальным значением с апреля текущего года, когда поставки составили 92,5 миллиона долларов. В то же время за январь-август эти поставки сократились почти на 40%, составив 342,1 миллиона долларов. Лидером поставок алмазов в Индию в августе были ОАЭ с 685 миллионами долларов, в тройку также вошли Гонконг (173,1 миллиона) и США (140,3 миллиона). Россия была седьмой.
02:17 05.11.2025
 
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Россия в августе более чем вдвое увеличила экспорт алмазов в Индию - до максимума с апреля текущего года, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности.
Индийские покупатели ввезли алмазов из России на 31,3 миллиона долларов против 13,4 миллиона долларов за тот же месяц годом ранее. Одновременно это стало максимальным значением с апреля текущего года, когда поставки составили 92,5 миллиона долларов.
В то же время за январь-август эти поставки сократились почти на 40%, составив 342,1 миллиона долларов.
Лидером поставок алмазов в Индию в августе были ОАЭ с 685 миллионами долларов, в тройку также вошли Гонконг (173,1 миллиона) и США (140,3 миллиона). Россия была седьмой.
 
