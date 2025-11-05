https://1prime.ru/20251105/rossija-864229479.html
Россия в августе вдвое увеличила экспорт алмазов в Индию
Россия в августе вдвое увеличила экспорт алмазов в Индию - 05.11.2025, ПРАЙМ
Россия в августе вдвое увеличила экспорт алмазов в Индию
Россия в августе более чем вдвое увеличила экспорт алмазов в Индию - до максимума с апреля текущего года, следует из анализа РИА Новости данных индийского... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T02:17+0300
2025-11-05T02:17+0300
2025-11-05T02:17+0300
экономика
россия
мировая экономика
индия
оаэ
гонконг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864229479.jpg?1762298259
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Россия в августе более чем вдвое увеличила экспорт алмазов в Индию - до максимума с апреля текущего года, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности.
Индийские покупатели ввезли алмазов из России на 31,3 миллиона долларов против 13,4 миллиона долларов за тот же месяц годом ранее. Одновременно это стало максимальным значением с апреля текущего года, когда поставки составили 92,5 миллиона долларов.
В то же время за январь-август эти поставки сократились почти на 40%, составив 342,1 миллиона долларов.
Лидером поставок алмазов в Индию в августе были ОАЭ с 685 миллионами долларов, в тройку также вошли Гонконг (173,1 миллиона) и США (140,3 миллиона). Россия была седьмой.
индия
оаэ
гонконг
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, индия, оаэ, гонконг
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДИЯ, ОАЭ, ГОНКОНГ
Россия в августе вдвое увеличила экспорт алмазов в Индию
Россия в августе вдвое увеличила экспорт алмазов в Индию
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Россия в августе более чем вдвое увеличила экспорт алмазов в Индию - до максимума с апреля текущего года, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности.
Индийские покупатели ввезли алмазов из России на 31,3 миллиона долларов против 13,4 миллиона долларов за тот же месяц годом ранее. Одновременно это стало максимальным значением с апреля текущего года, когда поставки составили 92,5 миллиона долларов.
В то же время за январь-август эти поставки сократились почти на 40%, составив 342,1 миллиона долларов.
Лидером поставок алмазов в Индию в августе были ОАЭ с 685 миллионами долларов, в тройку также вошли Гонконг (173,1 миллиона) и США (140,3 миллиона). Россия была седьмой.