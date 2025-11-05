https://1prime.ru/20251105/rossija-864229479.html

Россия в августе вдвое увеличила экспорт алмазов в Индию

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Россия в августе более чем вдвое увеличила экспорт алмазов в Индию - до максимума с апреля текущего года, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности. Индийские покупатели ввезли алмазов из России на 31,3 миллиона долларов против 13,4 миллиона долларов за тот же месяц годом ранее. Одновременно это стало максимальным значением с апреля текущего года, когда поставки составили 92,5 миллиона долларов. В то же время за январь-август эти поставки сократились почти на 40%, составив 342,1 миллиона долларов. Лидером поставок алмазов в Индию в августе были ОАЭ с 685 миллионами долларов, в тройку также вошли Гонконг (173,1 миллиона) и США (140,3 миллиона). Россия была седьмой.

