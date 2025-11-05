Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Здоровая Россия" предложила освободить от работы в день сдачи норм ГТО - 05.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251105/rossija-864231230.html
"Здоровая Россия" предложила освободить от работы в день сдачи норм ГТО
"Здоровая Россия" предложила освободить от работы в день сдачи норм ГТО - 05.11.2025, ПРАЙМ
"Здоровая Россия" предложила освободить от работы в день сдачи норм ГТО
Общественное движение "Здоровая Россия" направило обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть возможность... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T05:00+0300
2025-11-05T05:00+0300
бизнес
экономика
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864231230.jpg?1762308025
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Общественное движение "Здоровая Россия" направило обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть возможность предоставления работникам права на освобождение от работы в день сдачи норм ГТО, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Общероссийское Общественное Движение "Здоровое Отечество" обращается к Вам с предложением рассмотреть возможность предоставления работникам права на освобождение от работы в день сдачи норм физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), по аналогии с установленной статьей 186 Трудового кодекса Российской Федерации гарантией для сдачи крови и её компонентов", - сказано в обращении за подписью председателя движения Екатерины Лещинской. В движении "Здоровое Отечество" убеждены, что подобная мера станет важным стимулом для вовлечения трудоспособного населения в систематические занятия физической культурой и спортом, а также повысит социальную значимость участия в программе ГТО. "Сегодня выполнение нормативов ГТО – это не просто физическая активность, а осознанный выбор в пользу здоровья, трудоспособности и долголетия. Для многих граждан именно занятость на рабочем месте становится основным препятствием для участия в сдаче нормативов. Предоставление одного оплачиваемого выходного дня для прохождения испытаний ГТО позволит сделать этот процесс доступным, организованным и массовым, без ущерба для производственного процесса", - сказано в документе. Общественники просят поручить Минтруда РФ совместно с Минспорта РФ проработать этот вопрос и представить предложения по внесению соответствующих изменений в Трудовой кодекс. "Со своей стороны Общероссийское движение "Здоровое Отечество" готово оказать содействие в проработке данной инициативы, а также в информационной и общественной поддержке комплекса ГТО – через проведение просветительских акций, организацию спортивных мероприятий и взаимодействие с работодателями для вовлечения трудовых коллективов в сдачу нормативов", - подчеркивается в обращении. Авторы считают, что инициатива, направленная на поддержку комплекса ГТО, получит широкий общественный отклик и станет важным шагом на пути к формированию здоровой и активной нации.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, РФ
05:00 05.11.2025
 
"Здоровая Россия" предложила освободить от работы в день сдачи норм ГТО

«Здоровая Россия» предложила освободить от работы в день сдачи норм ГТО

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Общественное движение "Здоровая Россия" направило обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть возможность предоставления работникам права на освобождение от работы в день сдачи норм ГТО, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Общероссийское Общественное Движение "Здоровое Отечество" обращается к Вам с предложением рассмотреть возможность предоставления работникам права на освобождение от работы в день сдачи норм физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), по аналогии с установленной статьей 186 Трудового кодекса Российской Федерации гарантией для сдачи крови и её компонентов", - сказано в обращении за подписью председателя движения Екатерины Лещинской.
В движении "Здоровое Отечество" убеждены, что подобная мера станет важным стимулом для вовлечения трудоспособного населения в систематические занятия физической культурой и спортом, а также повысит социальную значимость участия в программе ГТО.
"Сегодня выполнение нормативов ГТО – это не просто физическая активность, а осознанный выбор в пользу здоровья, трудоспособности и долголетия. Для многих граждан именно занятость на рабочем месте становится основным препятствием для участия в сдаче нормативов. Предоставление одного оплачиваемого выходного дня для прохождения испытаний ГТО позволит сделать этот процесс доступным, организованным и массовым, без ущерба для производственного процесса", - сказано в документе.
Общественники просят поручить Минтруда РФ совместно с Минспорта РФ проработать этот вопрос и представить предложения по внесению соответствующих изменений в Трудовой кодекс.
"Со своей стороны Общероссийское движение "Здоровое Отечество" готово оказать содействие в проработке данной инициативы, а также в информационной и общественной поддержке комплекса ГТО – через проведение просветительских акций, организацию спортивных мероприятий и взаимодействие с работодателями для вовлечения трудовых коллективов в сдачу нормативов", - подчеркивается в обращении.
Авторы считают, что инициатива, направленная на поддержку комплекса ГТО, получит широкий общественный отклик и станет важным шагом на пути к формированию здоровой и активной нации.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала