https://1prime.ru/20251105/rossijane-864230090.html
Безработные россияне стали рекордно быстро искать работу
2025-11-05T03:17+0300
2025-11-05T03:17+0300
экономика
общество
росстат
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Безработные россияне стали рекордно быстро находить работу: в среднем на ее поиск теперь уходит около пяти месяцев, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Ведомство ведет статистику средней продолжительности поиска работы с 2009 года - тогда у безработных это занимало в среднем 7,4 месяца. Затем, до 2019 года, показатель находился в районе семи-восьми месяцев, с 2023 года трудоустройство стало занимать уже менее шести месяцев. А в этом году на поиск работы уходит еще меньше времени - 5,1 месяца в среднем за январь-сентябрь. При этом в июле и сентябре показатель находился на минимальных за всю историю наблюдений уровнях - 4,6 и 4,8 месяца соответственно. При этом средняя продолжительность поиска работы в сентябре текущего года у женщин составила 5 месяцев, у мужчин - 4,6 месяца.
общество , росстат
Экономика, Общество , Росстат
03:17 05.11.2025
 
