ЦБ выдал лицензию "Ozon Банку" на осуществление дилерской деятельности
2025-11-05T19:40+0300
экономика
банки
финансы
россия
москва
банк россия
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Банк России предоставил лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности "Ozon Банку", сообщается на сайте регулятора. "О предоставлении лицензии ООО "ОЗОН Банк". Банк России 05.11.2025 принял решение о предоставлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-14279-010000 Обществу с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк" (г. Москва)", - говорится в сообщении. "Ozon Банк" работает по универсальной лицензии Банка России. Количество активных клиентов достигло почти 32 миллиона. Согласно данным на сайте ЦБ по состоянию на 4 ноября, лицензию на осуществление дилерской деятельности имеют свыше 270 организаций.
