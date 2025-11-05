https://1prime.ru/20251105/rossiya-864262806.html

ЦБ выдал лицензию "Ozon Банку" на осуществление дилерской деятельности

ЦБ выдал лицензию "Ozon Банку" на осуществление дилерской деятельности - 05.11.2025, ПРАЙМ

ЦБ выдал лицензию "Ozon Банку" на осуществление дилерской деятельности

Банк России предоставил лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности "Ozon Банку", сообщается на сайте... | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T19:40+0300

2025-11-05T19:40+0300

2025-11-05T19:40+0300

экономика

банки

финансы

россия

москва

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/05/864262632_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e3d511cd86a40954df46668a602c2cda.jpg

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Банк России предоставил лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности "Ozon Банку", сообщается на сайте регулятора. "О предоставлении лицензии ООО "ОЗОН Банк". Банк России 05.11.2025 принял решение о предоставлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-14279-010000 Обществу с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк" (г. Москва)", - говорится в сообщении. "Ozon Банк" работает по универсальной лицензии Банка России. Количество активных клиентов достигло почти 32 миллиона. Согласно данным на сайте ЦБ по состоянию на 4 ноября, лицензию на осуществление дилерской деятельности имеют свыше 270 организаций.

https://1prime.ru/20251031/bank-864099591.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия, москва, банк россия