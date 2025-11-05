Рубль заметно слабеет к юаню на Московской бирже в первые часы торгов среды

https://1prime.ru/20251105/rubl--864238776.html
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Курс рубля демонстрирует заметное снижение к юаню в первые часы торгов среды, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.22 мск растёт на 17 копеек относительно предыдущего закрытия - до 11,32 рубля. "Повышенная волатильность на внутреннем валютном рынке в краткосрочное перспективе, скорее всего сохранится. На текущей неделе ориентируемся на консолидацию стоимости юаня в середине текущего торгового диапазона 11-11,5 рублей", - комментирует Денис Попов из ПСБ. "К концу осени по-прежнему рассчитываем на смещение курсовых котировок в диапазон 11,5-12 руб за юань", - заключает Попов.
