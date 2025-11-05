https://1prime.ru/20251105/ryabkov-864238530.html
Рябков: Россия выступает за возобновление прямого авиасообщения с США
Рябков: Россия выступает за возобновление прямого авиасообщения с США
2025-11-05T11:56+0300
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Москва выступает за возобновление прямого авиасообщения с США, сдвигов пока нет в этом вопросе, но Россия не снимает этот вопрос с повестки дня, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."По факту мы за возобновление прямого авиасообщения между Россией и США. К сожалению, добиться нужных сдвигов пока не получилось, но мы вопрос с повестки дня не снимаем и продолжим работу в этом направлении", - сказал он журналистам.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с США в сфере авиасообщения, но пока это не в приоритете Вашингтона.
