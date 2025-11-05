https://1prime.ru/20251105/ryabkov-864238530.html

Рябков: Россия выступает за возобновление прямого авиасообщения с США

Рябков: Россия выступает за возобновление прямого авиасообщения с США - 05.11.2025, ПРАЙМ

Рябков: Россия выступает за возобновление прямого авиасообщения с США

Москва выступает за возобновление прямого авиасообщения с США, сдвигов пока нет в этом вопросе, но Россия не снимает этот вопрос с повестки дня, заявил замглавы | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T11:56+0300

2025-11-05T11:56+0300

2025-11-05T11:56+0300

экономика

россия

бизнес

сша

москва

сергей рябков

мид рф

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/83740/88/837408890_0:54:3070:1781_1920x0_80_0_0_614314ad4717233b5256428e79ad3c8a.jpg

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Москва выступает за возобновление прямого авиасообщения с США, сдвигов пока нет в этом вопросе, но Россия не снимает этот вопрос с повестки дня, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."По факту мы за возобновление прямого авиасообщения между Россией и США. К сожалению, добиться нужных сдвигов пока не получилось, но мы вопрос с повестки дня не снимаем и продолжим работу в этом направлении", - сказал он журналистам.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с США в сфере авиасообщения, но пока это не в приоритете Вашингтона.

https://1prime.ru/20251105/ssha-864233509.html

сша

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, сша, москва, сергей рябков, мид рф, мировая экономика