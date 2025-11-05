Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рябков: Россия выступает за возобновление прямого авиасообщения с США - 05.11.2025, ПРАЙМ
Экономика
https://1prime.ru/20251105/ryabkov-864238530.html
Рябков: Россия выступает за возобновление прямого авиасообщения с США
Рябков: Россия выступает за возобновление прямого авиасообщения с США - 05.11.2025, ПРАЙМ
Рябков: Россия выступает за возобновление прямого авиасообщения с США
Москва выступает за возобновление прямого авиасообщения с США, сдвигов пока нет в этом вопросе, но Россия не снимает этот вопрос с повестки дня, заявил замглавы | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T11:56+0300
2025-11-05T11:56+0300
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Москва выступает за возобновление прямого авиасообщения с США, сдвигов пока нет в этом вопросе, но Россия не снимает этот вопрос с повестки дня, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."По факту мы за возобновление прямого авиасообщения между Россией и США. К сожалению, добиться нужных сдвигов пока не получилось, но мы вопрос с повестки дня не снимаем и продолжим работу в этом направлении", - сказал он журналистам.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с США в сфере авиасообщения, но пока это не в приоритете Вашингтона.
11:56 05.11.2025
 
Рябков: Россия выступает за возобновление прямого авиасообщения с США

Замглавы МИД РФ Рябков: Москва выступает за возобновление прямого авиасообщения с США

© POOL | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков
Сергей Рябков. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Москва выступает за возобновление прямого авиасообщения с США, сдвигов пока нет в этом вопросе, но Россия не снимает этот вопрос с повестки дня, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"По факту мы за возобновление прямого авиасообщения между Россией и США. К сожалению, добиться нужных сдвигов пока не получилось, но мы вопрос с повестки дня не снимаем и продолжим работу в этом направлении", - сказал он журналистам.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с США в сфере авиасообщения, но пока это не в приоритете Вашингтона.
"Опустошить Россию": в США сделали жесткое заявление о России
