Российский рынок акций снижается на старте торгов на 0,33 процента
Российский рынок акций снижается на старте торгов на 0,33 процента
2025-11-05T08:54+0300
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций понижается в начале утренней сессии среды - на 0,33%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.01 мск снижался на 0,33%, до 2 562,49 пункта. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
