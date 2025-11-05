https://1prime.ru/20251105/rynok--864237785.html
Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии
2025-11-05T11:30+0300
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций начинает основную торговую сессию среды снижением, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.06 мск снижался на 0,65% относительно предыдущего закрытия - до 2 554,15 пункта. В лидерах роста акции ОГК-2 (+2,03%), "Камаза" (+1,85%), "Абрау-Дюрсо" (+1,4%), "Вуш Холдинга" (+0,93%) и "Позитива" (+0,46%). В лидерах снижения привилегированные акции "Мечела" (-1,51%), обыкновенные акции "Русснефти" (-1,48%), "Россетей Центр и Приволжья" (-1,42%), "Татнефти" (-1,23%) и "СПБ биржи" (-1,6%). "Сегодня мы считаем, что индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2500-2570 пунктов. Рабочая неделя короткая, особых объемов торгов не ожидаем, новостной фон сдержанный. Для закрепления индекса выше обозначенного диапазона нужны более сильные триггеры и в основном на геополитическом фоне", - комментирует Екатерина Крылова из ПСБ. Из ключевых событий недели - резюме обсуждения ключевой ставки от Банка России в четверг, а в пятницу отчеты "Фосагро" и ТГК-1, отмечает она. "Улучшение геополитического фона может придать индексу Мосбиржи импульс к восстановлению в направлении 2 620 пунктов. Более основательным фактором для усиления позитивного импульса на рынке акций могут стать позитивные корпоративные результаты за 3 квартал 2025 года, которые российские компании начинают постепенно раскрывать", - отмечает Наталия Пырьева из "Цифра брокер". Для продолжения роста и, соответственно, закрытия шортов нужны новые драйверы, которые пока не прослеживаются, считают, в свою очередь, аналитики "Алор брокер".
