Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии - 05.11.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии
Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии - 05.11.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии
Российский рынок акций начинает основную торговую сессию среды снижением, следует из данных Московской биржи. | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T11:30+0300
2025-11-05T11:30+0300
экономика
рынок
акции
торги
мосбиржа
камаз
русснефть
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f985ac6f50711927891321b69914b394.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций начинает основную торговую сессию среды снижением, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.06 мск снижался на 0,65% относительно предыдущего закрытия - до 2 554,15 пункта. В лидерах роста акции ОГК-2 (+2,03%), "Камаза" (+1,85%), "Абрау-Дюрсо" (+1,4%), "Вуш Холдинга" (+0,93%) и "Позитива" (+0,46%). В лидерах снижения привилегированные акции "Мечела" (-1,51%), обыкновенные акции "Русснефти" (-1,48%), "Россетей Центр и Приволжья" (-1,42%), "Татнефти" (-1,23%) и "СПБ биржи" (-1,6%). "Сегодня мы считаем, что индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2500-2570 пунктов. Рабочая неделя короткая, особых объемов торгов не ожидаем, новостной фон сдержанный. Для закрепления индекса выше обозначенного диапазона нужны более сильные триггеры и в основном на геополитическом фоне", - комментирует Екатерина Крылова из ПСБ. Из ключевых событий недели - резюме обсуждения ключевой ставки от Банка России в четверг, а в пятницу отчеты "Фосагро" и ТГК-1, отмечает она. "Улучшение геополитического фона может придать индексу Мосбиржи импульс к восстановлению в направлении 2 620 пунктов. Более основательным фактором для усиления позитивного импульса на рынке акций могут стать позитивные корпоративные результаты за 3 квартал 2025 года, которые российские компании начинают постепенно раскрывать", - отмечает Наталия Пырьева из "Цифра брокер". Для продолжения роста и, соответственно, закрытия шортов нужны новые драйверы, которые пока не прослеживаются, считают, в свою очередь, аналитики "Алор брокер".
https://1prime.ru/20251025/mosbirzha-863932632.html
рынок, акции, торги, мосбиржа, камаз, русснефть, финансы
Экономика, Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа, Камаз, Русснефть, Финансы
11:30 05.11.2025
 
Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии

Российский рынок акций начинает основную торговую сессию среды снижением

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Московская биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций начинает основную торговую сессию среды снижением, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.06 мск снижался на 0,65% относительно предыдущего закрытия - до 2 554,15 пункта.
В лидерах роста акции ОГК-2 (+2,03%), "Камаза" (+1,85%), "Абрау-Дюрсо" (+1,4%), "Вуш Холдинга" (+0,93%) и "Позитива" (+0,46%).
В лидерах снижения привилегированные акции "Мечела" (-1,51%), обыкновенные акции "Русснефти" (-1,48%), "Россетей Центр и Приволжья" (-1,42%), "Татнефти" (-1,23%) и "СПБ биржи" (-1,6%).
"Сегодня мы считаем, что индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2500-2570 пунктов. Рабочая неделя короткая, особых объемов торгов не ожидаем, новостной фон сдержанный. Для закрепления индекса выше обозначенного диапазона нужны более сильные триггеры и в основном на геополитическом фоне", - комментирует Екатерина Крылова из ПСБ.
Из ключевых событий недели - резюме обсуждения ключевой ставки от Банка России в четверг, а в пятницу отчеты "Фосагро" и ТГК-1, отмечает она.
"Улучшение геополитического фона может придать индексу Мосбиржи импульс к восстановлению в направлении 2 620 пунктов. Более основательным фактором для усиления позитивного импульса на рынке акций могут стать позитивные корпоративные результаты за 3 квартал 2025 года, которые российские компании начинают постепенно раскрывать", - отмечает Наталия Пырьева из "Цифра брокер".
Для продолжения роста и, соответственно, закрытия шортов нужны новые драйверы, которые пока не прослеживаются, считают, в свою очередь, аналитики "Алор брокер".
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Мосбиржа может расширить время торгов на срочном рынке
25 октября, 18:02
 
