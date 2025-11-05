https://1prime.ru/20251105/rynok-864245576.html

Российский рынок акций перешел к росту

Российский рынок акций перешел к росту

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций перешел к росту днем среды после снижения в первой половине дня, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 14.33 мск рос на 0,24% до 2 577,23 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,22%, до 64,58 доллара за баррель. "После утреннего снижения российские фондовые индексы перешли к росту. Инвесторы отыграли первоначальное ухудшение настроений, вызванное заявлениями заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о том, что условия для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа пока не обеспечены, а вопрос о возобновлении авиасообщения между Россией и США остается без прогресса", - комментирует Максим Абрамов из ФГ "Финам". "Рынок акций на сокращенной неделе может продолжить наметившееся восстановление, чему способствует снижение доходности облигаций. Вместе с тем после коррекции многих "голубых" фишек дивидендные доходности выросли, что рождает спрос на акции по текущим уровням. Технически индекс все равно находится у нижней границы боковика, и по-настоящему хорошим сигналом на дальнейший рост будет закрытие выше отметки 2 760 пунктов", - делится Иван Ефанов из "Цифра брокер". В лидерах роста акции "Вуш Холдинга" (+6,6%), "Ростелекома" (+2,1%), ВТБ (+2,01%), "Позитива" (+1,69%) и "ВК" (+1,31%). "На этой неделе отчетность за 9 месяцев 2025 года опубликуют "ЭсЭфАй" (5 ноября, РСБУ), ТГК-1 (7 ноября, МСФО), "Фосагро" (7 ноября, МСФО)", - отметил Максим Федосов из УК "Первая". В лидерах снижения - бумаги ОГК-2 (-16,42%), "Башнефти" (-1,84%), "Новабев Групп" (-1,04%), "Россетей Центр и Приволжья" (-0,7%) и "Русснефти" (-0,61%). Абрамов ожидает закрытия в "зеленой зоне".

