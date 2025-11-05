Российский рынок акций перешел к росту
Российский рынок акций перешел к росту после снижения
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций перешел к росту днем среды после снижения в первой половине дня, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 14.33 мск рос на 0,24% до 2 577,23 пункта.
Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,22%, до 64,58 доллара за баррель.
"После утреннего снижения российские фондовые индексы перешли к росту. Инвесторы отыграли первоначальное ухудшение настроений, вызванное заявлениями заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о том, что условия для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа пока не обеспечены, а вопрос о возобновлении авиасообщения между Россией и США остается без прогресса", - комментирует Максим Абрамов из ФГ "Финам".
"Рынок акций на сокращенной неделе может продолжить наметившееся восстановление, чему способствует снижение доходности облигаций. Вместе с тем после коррекции многих "голубых" фишек дивидендные доходности выросли, что рождает спрос на акции по текущим уровням. Технически индекс все равно находится у нижней границы боковика, и по-настоящему хорошим сигналом на дальнейший рост будет закрытие выше отметки 2 760 пунктов", - делится Иван Ефанов из "Цифра брокер".
В лидерах роста акции "Вуш Холдинга" (+6,6%), "Ростелекома" (+2,1%), ВТБ (+2,01%), "Позитива" (+1,69%) и "ВК" (+1,31%).
"На этой неделе отчетность за 9 месяцев 2025 года опубликуют "ЭсЭфАй" (5 ноября, РСБУ), ТГК-1 (7 ноября, МСФО), "Фосагро" (7 ноября, МСФО)", - отметил Максим Федосов из УК "Первая".
Абрамов ожидает закрытия в "зеленой зоне".