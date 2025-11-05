https://1prime.ru/20251105/rzhd-864227550.html
РЖД обсуждают идею дерегулирования тарифов на перевозку контейнеров
2025-11-05T00:16+0300
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. РЖД пока обсуждают идею дерегулирования тарифов на перевозку контейнеров, оно не заработает с начала 2026 года, сообщила журналистам замгендиректора компании Ирина Магнушевская. РЖД активно обсуждают с Минэкономразвития донастройку системы грузовых тарифов, рассматривается возможность дерегулирования тарифов в некоторых сегментах, например, в перевозках контейнеров и грузов на коротких расстояниях, сообщала Магнушевская в интервью РИА Новости в начале октября. "Пока нет. Пока мы это все обсуждаем, такого решения не принято", - ответила Магнушевская на вопрос заработает ли дерегулирование тарифов на перевозку контейнеров в 2026 году. Она напомнила, что в тарифной политике у РЖД нет права повышения тарифов, есть опция предоставления скидок в рамках тарифного коридора. Скидки предоставляются в зависимости от целого ряда критериев, среди которых номенклатура и направления. "У нас нет возможности увеличить тарифы на перевозку контейнерных грузов. Мы предлагали, именно в рамках прейскуранта действующего, чтобы была возможность использовать такое право, именно как дерегулирование тарифов, в части перевозки контейнеров. Это как первый этап", - сказала она, добавив, что в дальнейшем будет прорабатываться вопрос о дерегулировании и других видов перевозок. Заместитель министра транспорта РФ Алексей Шило в марте 2025 года предлагал вернуться к идее о дерегулировании железнодорожных тарифов на контейнерные перевозки. РЖД в 2024 году поставили рекорд по перевозкам контейнеров. Во всех видах сообщения, включая внутрироссийское, экспорт, импорт и транзит, было перевезено 7 миллионов 880 тысяч TEU (рост на 5,9%). РЖД к 2030 году планируют увеличить контейнерные перевозки до 10 миллионов TEU. Шило в апреле 2021 года, занимая тогда пост замгендиректора РЖД, говорил, что компания придерживается идеи дерегулирования тарифов для некоторых грузов, в том числе на перевозку рыбы и контейнеров. В части последних он пояснял, что это можно сделать на направлениях с высокой конкуренцией, в том числе межвидовой (речного, автомобильного и железнодорожного транспорта).
