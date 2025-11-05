Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД рассчитывают выйти на рекорд грузовых перевозок между Россией и Китаем - 05.11.2025, ПРАЙМ
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251105/rzhd-864227654.html
РЖД рассчитывают выйти на рекорд грузовых перевозок между Россией и Китаем
РЖД рассчитывают выйти на рекорд грузовых перевозок между Россией и Китаем - 05.11.2025, ПРАЙМ
РЖД рассчитывают выйти на рекорд грузовых перевозок между Россией и Китаем
РЖД в 2025 году стремятся выйти на рекорд грузовых перевозок между Россией и Китаем и ожидают рост в 2026 году, сообщила журналистам замгендиректора компании... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T00:17+0300
2025-11-05T01:11+0300
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. РЖД в 2025 году стремятся выйти на рекорд грузовых перевозок между Россией и Китаем и ожидают рост в 2026 году, сообщила журналистам замгендиректора компании Ирина Магнушевская. "В 2025 год мы идем с положительной динамикой. С начала года 6,5% рост, или на 8,5 миллиона тонн. Как я говорила, с учетом того, что это восточное направление, оно востребовано, экспорт вырос на 10,3% или на 11,3 миллиона тонн. Это зерно, уголь, удобрения и цветные металлы показывают положительную динамику", - ответила Магнушевская на вопрос РИА Новости о прогнозе по грузоперевозкам с Китаем на текущий год. РЖД в 2023 году фиксировали исторический максимум перевозок в сообщении с Китаем. Тогда они выросли на 36% - до 161 миллиона тонн. В 2024 году общий объем железнодорожных перевозок между Россией и Китаем показал новый исторический максимум, составив более 175 миллионов тонн (рост на 9%). РЖД в 2025 году рассчитывают на новый рекорд железнодорожных перевозок между Россией и Китаем с ростом не менее 8% к объемам предыдущего года, сообщал в марте текущего года журналистам первый замгендиректора компании Сергей Павлов. "Мы стремимся к рекорду. Мы делаем все, чтобы рекорд был", - ответила Магнушевская на вопрос, сохраняют ли РЖД ожидания по рекорду перевозок между РФ и Китаем в 2025 году. В 2026 году РЖД также ожидают рост. "На 2026 мы также закладываем положительную динамику. Мы надеемся, что будем с приростом", - сказал она.
бизнес, россия, китай, рф, ржд
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, РЖД
00:17 05.11.2025 (обновлено: 01:11 05.11.2025)
 
РЖД рассчитывают выйти на рекорд грузовых перевозок между Россией и Китаем

РЖД в 2025 году стремятся выйти на рекорд грузовых перевозок между Россией и Китаем

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. РЖД в 2025 году стремятся выйти на рекорд грузовых перевозок между Россией и Китаем и ожидают рост в 2026 году, сообщила журналистам замгендиректора компании Ирина Магнушевская.
"В 2025 год мы идем с положительной динамикой. С начала года 6,5% рост, или на 8,5 миллиона тонн. Как я говорила, с учетом того, что это восточное направление, оно востребовано, экспорт вырос на 10,3% или на 11,3 миллиона тонн. Это зерно, уголь, удобрения и цветные металлы показывают положительную динамику", - ответила Магнушевская на вопрос РИА Новости о прогнозе по грузоперевозкам с Китаем на текущий год.
РЖД в 2023 году фиксировали исторический максимум перевозок в сообщении с Китаем. Тогда они выросли на 36% - до 161 миллиона тонн. В 2024 году общий объем железнодорожных перевозок между Россией и Китаем показал новый исторический максимум, составив более 175 миллионов тонн (рост на 9%).
РЖД в 2025 году рассчитывают на новый рекорд железнодорожных перевозок между Россией и Китаем с ростом не менее 8% к объемам предыдущего года, сообщал в марте текущего года журналистам первый замгендиректора компании Сергей Павлов.
"Мы стремимся к рекорду. Мы делаем все, чтобы рекорд был", - ответила Магнушевская на вопрос, сохраняют ли РЖД ожидания по рекорду перевозок между РФ и Китаем в 2025 году.
В 2026 году РЖД также ожидают рост.
"На 2026 мы также закладываем положительную динамику. Мы надеемся, что будем с приростом", - сказал она.
 
