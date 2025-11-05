Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД рассчитывают на принятие закона о договорах take-or-pay - 05.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251105/rzhd-864227752.html
РЖД рассчитывают на принятие закона о договорах take-or-pay
РЖД рассчитывают на принятие закона о договорах take-or-pay - 05.11.2025, ПРАЙМ
РЖД рассчитывают на принятие закона о договорах take-or-pay
РЖД рассчитывают на принятие в 2026 году законодательства для заключения с грузоотправителями договоров take-or-pay ("вези или плати"), сообщила журналистам... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T00:17+0300
2025-11-05T01:14+0300
бизнес
экономика
россия
рф
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864227752.jpg?1762294474
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. РЖД рассчитывают на принятие в 2026 году законодательства для заключения с грузоотправителями договоров take-or-pay ("вези или плати"), сообщила журналистам замгендиректора компании Ирина Магнушевская. Принцип "вези или плати" предполагает, что перевозчик и клиент заранее договариваются о том, сколько грузов необходимо перевезти. Перевозчик обязан перевезти эти объемы, а клиент, даже в случае если он не предоставит груз, должен оплатить перевозку. "Мы ожидаем, да", - ответила Магнушевская на вопрос, ожидают ли РЖД принятия законодательства в 2026 году по введению договоров take-or-pay. Она добавила, что Минтранс РФ опубликовал проект соответствующих изменений в законодательство. "До середины ноября он будет вывешен на обсуждение. У нас в принципе есть уже четкое внимание и поддержка. Мы также общаемся с крупными грузоотправителями, которые на наших рабочих встречах говорят о том, что они поддерживают данный закон и готовы к его работе. То есть нам нужно, чтобы это теперь нашло отражение на законодательном уровне", - сказала замглавы РЖД.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, ржд
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, РФ, РЖД
00:17 05.11.2025 (обновлено: 01:14 05.11.2025)
 
РЖД рассчитывают на принятие закона о договорах take-or-pay

РЖД рассчитывают на принятие в 2026 году закона для заключения договоров take-or-pay

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. РЖД рассчитывают на принятие в 2026 году законодательства для заключения с грузоотправителями договоров take-or-pay ("вези или плати"), сообщила журналистам замгендиректора компании Ирина Магнушевская.
Принцип "вези или плати" предполагает, что перевозчик и клиент заранее договариваются о том, сколько грузов необходимо перевезти. Перевозчик обязан перевезти эти объемы, а клиент, даже в случае если он не предоставит груз, должен оплатить перевозку.
"Мы ожидаем, да", - ответила Магнушевская на вопрос, ожидают ли РЖД принятия законодательства в 2026 году по введению договоров take-or-pay.
Она добавила, что Минтранс РФ опубликовал проект соответствующих изменений в законодательство.
"До середины ноября он будет вывешен на обсуждение. У нас в принципе есть уже четкое внимание и поддержка. Мы также общаемся с крупными грузоотправителями, которые на наших рабочих встречах говорят о том, что они поддерживают данный закон и готовы к его работе. То есть нам нужно, чтобы это теперь нашло отражение на законодательном уровне", - сказала замглавы РЖД.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала