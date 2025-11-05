РЖД рассчитывают на принятие закона о договорах take-or-pay

https://1prime.ru/20251105/rzhd-864227752.html

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. РЖД рассчитывают на принятие в 2026 году законодательства для заключения с грузоотправителями договоров take-or-pay ("вези или плати"), сообщила журналистам замгендиректора компании Ирина Магнушевская. Принцип "вези или плати" предполагает, что перевозчик и клиент заранее договариваются о том, сколько грузов необходимо перевезти. Перевозчик обязан перевезти эти объемы, а клиент, даже в случае если он не предоставит груз, должен оплатить перевозку. "Мы ожидаем, да", - ответила Магнушевская на вопрос, ожидают ли РЖД принятия законодательства в 2026 году по введению договоров take-or-pay. Она добавила, что Минтранс РФ опубликовал проект соответствующих изменений в законодательство. "До середины ноября он будет вывешен на обсуждение. У нас в принципе есть уже четкое внимание и поддержка. Мы также общаемся с крупными грузоотправителями, которые на наших рабочих встречах говорят о том, что они поддерживают данный закон и готовы к его работе. То есть нам нужно, чтобы это теперь нашло отражение на законодательном уровне", - сказала замглавы РЖД.

