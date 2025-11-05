https://1prime.ru/20251105/rzhd-864227928.html

РЖД допустили отмену скидки на перевозки контейнеров в полувагонах

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. РЖД допускают отмену скидки к тарифу на перевозки контейнеров в полувагонах из-за стабилизации ситуации с вывозом импортных грузов с Дальнего Востока, сообщила журналистам замгендиректора компании Ирина Магнушевская. РЖД вводили скидку 20,7% на перевозку контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока и из Забайкальска. Срок ее действия был до конца 2025 года. "Давайте вспомним, она когда была предоставлена? Когда у нас был прирост импорта в портах Дальнего Востока в объеме, который не предполагался. Для того чтобы привлечь коллег и обеспечить вывоз контейнеров с Дальнего Востока была предоставлена эта скидка. Сейчас такого объема нет. И, конечно, скидка уже не так востребована", - ответила Магнушевская на вопрос о снижении скидки на эти перевозки в два раза. По ее словам, что касается будущего этой преференции, то РЖД будут смотреть на ситуацию и считать. "Мы считаем. Сейчас смотрим на прогноз, что у нас будет в 2026 году, и уже будет тогда принято решение или о сохранении действующей скидки или ее отмене. Скорее всего, что это будет отмена", - сказала замглавы РЖД.

