РЖД понизили прогноз по перевозкам контейнеров в 2025 году
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. РЖД понизили прогноз по перевозкам контейнеров на сети по итогам 2025 года с прежних 8 миллионов TEU, ожидая их снижения в пределах 5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - 7,5 миллиона TEU, сообщила журналистам замгендиректора компании Ирина Магнушевская. РЖД изначально прогнозировали перевозки контейнеров в 2025 году в объеме 8 миллионов TEU. Магнушевская в начале сентября говорила, что компания в январе-августе 2025 года фиксирует снижение перевозок контейнеров на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, но при наличии грузов готовы приложить все усилия для выхода на запланированные 8 миллионов TEU по итогам всего года. Предыдущий - 2024 год - был рекордным по объему перевозок контейнеров - тогда было отправлено 7 миллионов 880 тысяч TEU. "Мы ждали, что будет прирост до 8 миллионов TEU. При этом по итогам 9 месяцев мы видим снижение и по итогам (всего 2025 года – ред.) года мы надеемся выйти на цифру 7,5 миллионов TEU. Это будет со снижением до 5%", - сказала Магнушевская. В сентябре она сообщала, что РЖД в 2026 году не ждут стагнации контейнерных перевозок на своей сети и надеются на прирост, но пока прогноз на уровне 2025 года. "2026 год у нас не заложен с большим позитивом, потому что и внешние факторы, которые влияют на экономику Российской Федерации, на экономику поставок, и внутренние пока не позволяют перевезти в том объеме, который мы планировали. Но допускаем, что ситуация изменится, и потребность на контейнерные перевозки будет более значительной", - сказала замглавы РЖД. РЖД сообщали, что к 2030 году планируют увеличение контейнерных перевозок до 10 миллионов TEU. РИА Новости поинтересовалось, сохраняется ли этот прогноз с учетом изменения ожиданий по итогам 2025 года. "Мы готовы перевезти до 10 миллионов TEU, если такие объемы будут предъявляться", - ответила Магнушевская.
00:17 05.11.2025
 
РЖД понизили прогноз по перевозкам контейнеров в 2025 году

РЖД изначально прогнозировали перевозки контейнеров в 2025 году в объеме 8 миллионов TEU. Магнушевская в начале сентября говорила, что компания в январе-августе 2025 года фиксирует снижение перевозок контейнеров на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, но при наличии грузов готовы приложить все усилия для выхода на запланированные 8 миллионов TEU по итогам всего года. Предыдущий - 2024 год - был рекордным по объему перевозок контейнеров - тогда было отправлено 7 миллионов 880 тысяч TEU.
"Мы ждали, что будет прирост до 8 миллионов TEU. При этом по итогам 9 месяцев мы видим снижение и по итогам (всего 2025 года – ред.) года мы надеемся выйти на цифру 7,5 миллионов TEU. Это будет со снижением до 5%", - сказала Магнушевская.
В сентябре она сообщала, что РЖД в 2026 году не ждут стагнации контейнерных перевозок на своей сети и надеются на прирост, но пока прогноз на уровне 2025 года.
"2026 год у нас не заложен с большим позитивом, потому что и внешние факторы, которые влияют на экономику Российской Федерации, на экономику поставок, и внутренние пока не позволяют перевезти в том объеме, который мы планировали. Но допускаем, что ситуация изменится, и потребность на контейнерные перевозки будет более значительной", - сказала замглавы РЖД.
РЖД сообщали, что к 2030 году планируют увеличение контейнерных перевозок до 10 миллионов TEU. РИА Новости поинтересовалось, сохраняется ли этот прогноз с учетом изменения ожиданий по итогам 2025 года.
"Мы готовы перевезти до 10 миллионов TEU, если такие объемы будут предъявляться", - ответила Магнушевская.
 
