Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД фиксируют улучшение ситуации с предъявлением грузов по заявкам - 05.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251105/rzhd-864228289.html
РЖД фиксируют улучшение ситуации с предъявлением грузов по заявкам
РЖД фиксируют улучшение ситуации с предъявлением грузов по заявкам - 05.11.2025, ПРАЙМ
РЖД фиксируют улучшение ситуации с предъявлением грузов по заявкам
РЖД последние два месяца фиксируют улучшение ситуации с предъявлением к перевозке грузов по ранее согласованным заявкам, есть положительная динамика у... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T00:17+0300
2025-11-05T01:30+0300
бизнес
россия
северо-запад
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864228289.jpg?1762295451
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. РЖД последние два месяца фиксируют улучшение ситуации с предъявлением к перевозке грузов по ранее согласованным заявкам, есть положительная динамика у угольщиков, сообщила журналистам замгендиректора компании Ирина Магнушевская. РЖД ранее сетовали на проблему непредъявления грузов к перевозке по согласованным заявкам. Замглавы РЖД Михаил Глазков отмечал, что РЖД в первом полугодии 2025 года могли выйти практически на уровень погрузки аналогичного периода предыдущего года при предъявлении отправителями всего согласованного к перевозке груза. По его словам, в мае, июне и июле это затронуло до 15% от объемов погрузки. Среди отраслей, которых это касается, он назвал угольную и строительную. "У нас идет улучшение … Улучшения есть в целом по сентябрю и октябрю к уровню 2024 года. Я думаю, что это связано, в том числе с тем, что этот вопрос много обсуждался. Мы на всех уровнях объясняли, как это влияет на пропускную и провозную способность", - сообщила Магнушевская. По ее данным, в сентябре не было предъявлено к перевозке более 16 миллионов тонн различных грузов. "Если сравнивать с 2024 годом, то снижение идет на 18% … сентябрь к сентябрю", - привела данные замглавы РЖД. Большую долю в объеме непредъявляемых к перевозке грузов по-прежнему занимают угольщики. "Потому что у них самый большой объем. Но хочу отметить, что у коллег есть положительная динамика, потому что Минэнерго занимается вплотную этим вопросом", - продолжила Магнушевская. При этом она отметила, что ситуация с инфлированными заявками на Восточном полигоне стала значительно лучше, как и в направлении Азово-Черноморского бассейна и Северо-Запада. Магнушевская утвердительно ответила на вопрос, сохраняется ли ситуация с непредъявлением и по строительными грузам. "Со строителями тоже такая проблема есть, но очень часто эта проблема связана с тем, что у них, к сожалению, отсутствуют средства на ЕЛС (едином лицевом счете - ред.), и они не могут оплатить поданные заявки. Плюс – это не оплата контрактов со стороны грузополучателя. Тоже такая проблема есть, и мы ее наблюдаем по ряду дорог", - добавила она.
северо-запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, северо-запад, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Северо-Запад, РЖД
00:17 05.11.2025 (обновлено: 01:30 05.11.2025)
 
РЖД фиксируют улучшение ситуации с предъявлением грузов по заявкам

РЖД фиксируют улучшение ситуации с предъявлением грузов по заявкам, в том числе угля

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. РЖД последние два месяца фиксируют улучшение ситуации с предъявлением к перевозке грузов по ранее согласованным заявкам, есть положительная динамика у угольщиков, сообщила журналистам замгендиректора компании Ирина Магнушевская.
РЖД ранее сетовали на проблему непредъявления грузов к перевозке по согласованным заявкам. Замглавы РЖД Михаил Глазков отмечал, что РЖД в первом полугодии 2025 года могли выйти практически на уровень погрузки аналогичного периода предыдущего года при предъявлении отправителями всего согласованного к перевозке груза. По его словам, в мае, июне и июле это затронуло до 15% от объемов погрузки. Среди отраслей, которых это касается, он назвал угольную и строительную.
"У нас идет улучшение … Улучшения есть в целом по сентябрю и октябрю к уровню 2024 года. Я думаю, что это связано, в том числе с тем, что этот вопрос много обсуждался. Мы на всех уровнях объясняли, как это влияет на пропускную и провозную способность", - сообщила Магнушевская.
По ее данным, в сентябре не было предъявлено к перевозке более 16 миллионов тонн различных грузов.
"Если сравнивать с 2024 годом, то снижение идет на 18% … сентябрь к сентябрю", - привела данные замглавы РЖД.
Большую долю в объеме непредъявляемых к перевозке грузов по-прежнему занимают угольщики.
"Потому что у них самый большой объем. Но хочу отметить, что у коллег есть положительная динамика, потому что Минэнерго занимается вплотную этим вопросом", - продолжила Магнушевская.
При этом она отметила, что ситуация с инфлированными заявками на Восточном полигоне стала значительно лучше, как и в направлении Азово-Черноморского бассейна и Северо-Запада.
Магнушевская утвердительно ответила на вопрос, сохраняется ли ситуация с непредъявлением и по строительными грузам.
"Со строителями тоже такая проблема есть, но очень часто эта проблема связана с тем, что у них, к сожалению, отсутствуют средства на ЕЛС (едином лицевом счете - ред.), и они не могут оплатить поданные заявки. Плюс – это не оплата контрактов со стороны грузополучателя. Тоже такая проблема есть, и мы ее наблюдаем по ряду дорог", - добавила она.
 
БизнесРОССИЯСеверо-ЗападРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала