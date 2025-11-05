https://1prime.ru/20251105/rzhd-864228289.html

РЖД фиксируют улучшение ситуации с предъявлением грузов по заявкам

РЖД фиксируют улучшение ситуации с предъявлением грузов по заявкам - 05.11.2025, ПРАЙМ

РЖД фиксируют улучшение ситуации с предъявлением грузов по заявкам

РЖД последние два месяца фиксируют улучшение ситуации с предъявлением к перевозке грузов по ранее согласованным заявкам, есть положительная динамика у... | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T00:17+0300

2025-11-05T00:17+0300

2025-11-05T01:30+0300

бизнес

россия

северо-запад

ржд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864228289.jpg?1762295451

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. РЖД последние два месяца фиксируют улучшение ситуации с предъявлением к перевозке грузов по ранее согласованным заявкам, есть положительная динамика у угольщиков, сообщила журналистам замгендиректора компании Ирина Магнушевская. РЖД ранее сетовали на проблему непредъявления грузов к перевозке по согласованным заявкам. Замглавы РЖД Михаил Глазков отмечал, что РЖД в первом полугодии 2025 года могли выйти практически на уровень погрузки аналогичного периода предыдущего года при предъявлении отправителями всего согласованного к перевозке груза. По его словам, в мае, июне и июле это затронуло до 15% от объемов погрузки. Среди отраслей, которых это касается, он назвал угольную и строительную. "У нас идет улучшение … Улучшения есть в целом по сентябрю и октябрю к уровню 2024 года. Я думаю, что это связано, в том числе с тем, что этот вопрос много обсуждался. Мы на всех уровнях объясняли, как это влияет на пропускную и провозную способность", - сообщила Магнушевская. По ее данным, в сентябре не было предъявлено к перевозке более 16 миллионов тонн различных грузов. "Если сравнивать с 2024 годом, то снижение идет на 18% … сентябрь к сентябрю", - привела данные замглавы РЖД. Большую долю в объеме непредъявляемых к перевозке грузов по-прежнему занимают угольщики. "Потому что у них самый большой объем. Но хочу отметить, что у коллег есть положительная динамика, потому что Минэнерго занимается вплотную этим вопросом", - продолжила Магнушевская. При этом она отметила, что ситуация с инфлированными заявками на Восточном полигоне стала значительно лучше, как и в направлении Азово-Черноморского бассейна и Северо-Запада. Магнушевская утвердительно ответила на вопрос, сохраняется ли ситуация с непредъявлением и по строительными грузам. "Со строителями тоже такая проблема есть, но очень часто эта проблема связана с тем, что у них, к сожалению, отсутствуют средства на ЕЛС (едином лицевом счете - ред.), и они не могут оплатить поданные заявки. Плюс – это не оплата контрактов со стороны грузополучателя. Тоже такая проблема есть, и мы ее наблюдаем по ряду дорог", - добавила она.

северо-запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, северо-запад, ржд