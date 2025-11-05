РЖД рассказали, сколько человек поезда перевезли в ноябрьские праздники
Поезда дальнего следования за ноябрьские праздники перевезли почти 1,6 млн человек
Машинист поезда дальнего следования в кабине электровоза. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Поезда дальнего следования перевезли в ноябрьские праздники на сети РЖД почти 1,6 миллиона человек - на 2,7% больше, чем за такой же период прошлого года, сообщила компания.
"Почти 1,6 миллиона человек перевезли поезда дальнего следования в ноябрьские праздники на сети РЖД. Это на 2,7% больше, чем за сопоставимый период прошлого года", - говорится в сообщении.
Чтобы обеспечить такой объем перевозок пассажиров, было назначено более 1,8 тысячи рейсов поездов, добавлены в них вагоны, а также сдвоены скоростные "Сапсаны" и "Ласточки". Так, сдвоенными отправились 10 "Сапсанов" и 25 "Ласточек": между Москвой и Санкт-Петербургом, Санкт-Петербургом и Псковом, Москвой и Нижним Новгородом.
Наибольшей популярностью пользовались маршруты, связывающие Москву с Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом, Казанью, Ярославлем, Воронежем, Сочи и другими городами. Например, только поездами "Сапсан" с 1 по 4 ноября воспользовались более 60 тысяч человек, а поездами "Аврора" - почти 25 тысяч.
Туристскими поездами в праздничные дни воспользовались 9,9 тысячи пассажиров ("Рускеальский экспресс", "Белорусский вояж", "В Карелию", "К Северному сиянию", "По Золотому кольцу", "Уральский экспресс", "Диоскурия" и другие).
Пиковыми датами стали 1 и 4 ноября. В эти дни в поездки отправились 436 тысяч и 397 тысяч человек соответственно.