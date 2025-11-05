Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Летевший из Ставрополя борт сел в Шереметьево после проблем с гидросистемой - 05.11.2025, ПРАЙМ
Летевший из Ставрополя борт сел в Шереметьево после проблем с гидросистемой
2025-11-05T15:34+0300
2025-11-05T15:34+0300
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Пассажирский Boeing 737-800 сообщением Ставрополь – Москва благополучно приземлился в аэропорту "Шереметьево" после технических проблем с гидросистемой, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В аэропорту "Шереметьево" в 15.00 штатно сел Boeing 737-800 рейсом Ставрополь – Москва после отказа зеленой гидросистемы", - сказал собеседник агентства.По его словам, обстоятельства инцидента выясняются.На борту воздушного судна, по предварительной информации, находились 150 человек.
© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет заходит на посадку в аэропорту Шереметьево
Самолет заходит на посадку в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Пассажирский Boeing 737-800 сообщением Ставрополь – Москва благополучно приземлился в аэропорту "Шереметьево" после технических проблем с гидросистемой, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В аэропорту "Шереметьево" в 15.00 штатно сел Boeing 737-800 рейсом Ставрополь – Москва после отказа зеленой гидросистемы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, обстоятельства инцидента выясняются.
На борту воздушного судна, по предварительной информации, находились 150 человек.
 
Заголовок открываемого материала