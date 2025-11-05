https://1prime.ru/20251105/samolet-864248015.html
Летевший из Ставрополя борт сел в Шереметьево после проблем с гидросистемой
Летевший из Ставрополя борт сел в Шереметьево после проблем с гидросистемой
происшествия
бизнес
россия
ставрополь
москва
аэропорт шереметьево
воздушный транспорт
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Пассажирский Boeing 737-800 сообщением Ставрополь – Москва благополучно приземлился в аэропорту "Шереметьево" после технических проблем с гидросистемой, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В аэропорту "Шереметьево" в 15.00 штатно сел Boeing 737-800 рейсом Ставрополь – Москва после отказа зеленой гидросистемы", - сказал собеседник агентства.По его словам, обстоятельства инцидента выясняются.На борту воздушного судна, по предварительной информации, находились 150 человек.
Летевший из Ставрополя борт сел в Шереметьево после проблем с гидросистемой
