https://1prime.ru/20251105/samolet-864248015.html

Летевший из Ставрополя борт сел в Шереметьево после проблем с гидросистемой

Летевший из Ставрополя борт сел в Шереметьево после проблем с гидросистемой - 05.11.2025, ПРАЙМ

Летевший из Ставрополя борт сел в Шереметьево после проблем с гидросистемой

Пассажирский Boeing 737-800 сообщением Ставрополь – Москва благополучно приземлился в аэропорту "Шереметьево" после технических проблем с гидросистемой,... | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T15:34+0300

2025-11-05T15:34+0300

2025-11-05T15:34+0300

происшествия

бизнес

россия

ставрополь

москва

аэропорт шереметьево

воздушный транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/05/864247650_0:161:2900:1792_1920x0_80_0_0_6ecc4fc7bc1c6b4ad6dd80f77b2e3ac0.jpg

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Пассажирский Boeing 737-800 сообщением Ставрополь – Москва благополучно приземлился в аэропорту "Шереметьево" после технических проблем с гидросистемой, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В аэропорту "Шереметьево" в 15.00 штатно сел Boeing 737-800 рейсом Ставрополь – Москва после отказа зеленой гидросистемы", - сказал собеседник агентства.По его словам, обстоятельства инцидента выясняются.На борту воздушного судна, по предварительной информации, находились 150 человек.

ставрополь

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ставрополь, москва, аэропорт шереметьево, воздушный транспорт