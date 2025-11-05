https://1prime.ru/20251105/saratov-864270447.html
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения - 05.11.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T22:44+0300
2025-11-05T22:44+0300
2025-11-05T22:44+0300
бизнес
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/03/863135744_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_47087f5acf804d41e26be0531d8c95ad.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. "Аэропорт Саратова ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20251105/volgograd-864269841.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/03/863135744_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_e033880ba0411fe294ce79bd437f6cae.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, росавиация
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов