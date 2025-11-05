Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения - 05.11.2025
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация.
2025-11-05T22:44+0300
2025-11-05T22:44+0300
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. "Аэропорт Саратова ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/03/863135744_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_e033880ba0411fe294ce79bd437f6cae.jpg
1920
1920
true
Бизнес, Росавиация
22:44 05.11.2025
 
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Здание международного аэропорта "Гагарин" в Саратовской области
Здание международного аэропорта Гагарин в Саратовской области - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Здание международного аэропорта "Гагарин" в Саратовской области. Архивное фото
© РИА Новости . Роман Пятаков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Саратова ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
