В аэропорту Саратова сняли временные ограничения

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщает Росавиация. "Аэропорт Саратов ("Гагарин"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
