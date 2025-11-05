https://1prime.ru/20251105/saratov-864271807.html

В аэропорту Саратова сняли временные ограничения

происшествия

бизнес

росавиация

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщает Росавиация. "Аэропорт Саратов ("Гагарин"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

