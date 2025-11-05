Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбербанк: традиционная розничная торговля в России потеряла 20% оборота - 05.11.2025
Сбербанк: традиционная розничная торговля в России потеряла 20% оборота
Сбербанк: традиционная розничная торговля в России потеряла 20% оборота
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Традиционная розничная торговля в РФ за два года потеряла 20% потенциального оборота из-за растущей доли покупок на маркетплейсах, рассказали РИА Новости в Центре финансовой аналитики Сбербанка. "Традиционный офлайн-ритейл за 2 года уже потерял 20% потенциальных оборотов из-за маркетплейсов", - говорится в материалах. Руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников отмечает, что количество действующих торговых точек в непродовольственной рознице снизилось на 4% в годовом выражении, численность персонала также уменьшилась, в наиболее пострадавших сегментах в среднем на 10%. По его словам, уже пять кварталов подряд фиксируется сокращение реальных доходов розничной торговли, включая падение в номинальном выражении в течение трех последних кварталов. По данным Сбербанка, за последние три года доля непродовольственных покупок на маркетплейсах увеличилась почти вдвое - с 18 до 32%. Влияние маркетплейсов больше всего отмечается в популярных категориях товаров, таких как одежда - почти половина объема продаж приходится на онлайн-площадки, бытовая техника (44%) и товары для дома (42%). Аналитик подчеркнул, что торговые сети начали масштабную оптимизацию бизнеса, сокращая неэффективные филиалы и торговые площади. Особенно остро этот процесс протекает у крупных ритейлеров с большим числом торговых точек, являющихся основными арендаторами торговых центров. "Компании вынуждены оптимизировать расходы, сокращая площади и персонал, закрывая нерентабельные объекты. Однако такие изменения не привели к резкому всплеску безработицы, поскольку увольняемые сотрудники быстро находят новую работу на фоне нехватки рабочей силы. Подобного рода сокращения не приводят к просрочке этих сотрудников по кредитам", - заключил Матовников.
05:42 05.11.2025
 
Сбербанк: традиционная розничная торговля в России потеряла 20% оборота

Сбербанк: традиционный офлайн-ритейл за два года потерял 20% оборота

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Традиционная розничная торговля в РФ за два года потеряла 20% потенциального оборота из-за растущей доли покупок на маркетплейсах, рассказали РИА Новости в Центре финансовой аналитики Сбербанка.
"Традиционный офлайн-ритейл за 2 года уже потерял 20% потенциальных оборотов из-за маркетплейсов", - говорится в материалах.
Руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников отмечает, что количество действующих торговых точек в непродовольственной рознице снизилось на 4% в годовом выражении, численность персонала также уменьшилась, в наиболее пострадавших сегментах в среднем на 10%.
По его словам, уже пять кварталов подряд фиксируется сокращение реальных доходов розничной торговли, включая падение в номинальном выражении в течение трех последних кварталов.
По данным Сбербанка, за последние три года доля непродовольственных покупок на маркетплейсах увеличилась почти вдвое - с 18 до 32%. Влияние маркетплейсов больше всего отмечается в популярных категориях товаров, таких как одежда - почти половина объема продаж приходится на онлайн-площадки, бытовая техника (44%) и товары для дома (42%).
Аналитик подчеркнул, что торговые сети начали масштабную оптимизацию бизнеса, сокращая неэффективные филиалы и торговые площади. Особенно остро этот процесс протекает у крупных ритейлеров с большим числом торговых точек, являющихся основными арендаторами торговых центров.
"Компании вынуждены оптимизировать расходы, сокращая площади и персонал, закрывая нерентабельные объекты. Однако такие изменения не привели к резкому всплеску безработицы, поскольку увольняемые сотрудники быстро находят новую работу на фоне нехватки рабочей силы. Подобного рода сокращения не приводят к просрочке этих сотрудников по кредитам", - заключил Матовников.
 
