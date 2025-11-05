Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аэропорты Московского авиационного узла на фоне тумана работают штатно
Аэропорты Московского авиационного узла на фоне тумана работают штатно - 05.11.2025, ПРАЙМ
Аэропорты Московского авиационного узла на фоне тумана работают штатно
Аэропорты Московского авиационного узла (МАУ) на фоне тумана в столичном регионе работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службах авиагаваней "Домодедово", | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T09:48+0300
2025-11-05T09:48+0300
экономика
аэропорт шереметьево
аэропорт внуково
аэропорт домодедово
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860218220_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_c2306741ef9e44b4b5f703470c2ce2a2.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Аэропорты Московского авиационного узла (МАУ) на фоне тумана в столичном регионе работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службах авиагаваней "Домодедово", "Жуковский", "Внуково" и "Шереметьево". Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что очаги туманов фиксируются в столичном регионе в среду утром, местами они ухудшают видимость до 200 метров. "Погодные условия нормальные, аэропорт "Жуковский" работает в штатном режиме", - сообщили в авиагавани. В "Домодедово" отметили, что утром в аэропорту введен режим работы служб в условиях ограниченной видимости. "В аэропорту "Домодедово" в 07.06 введен режим работы служб в условиях ограниченной видимости. На данный момент рейсы принимаются и отправляются согласно расписанию", - сказали там. Во "Внуково" также сообщили РИА Новости, что аэропорт обслуживает воздушные суда и пассажиров в штатном режиме. "Международный аэропорт "Внуково" обеспечивает обслуживание воздушных судов и пассажиров в штатном режиме. Отмен рейсов по метеоусловиям во "Внуково" нет", - отметили в пресс-службе аэропорта. В аэропорту также "Шереметьево" подтвердили, что работают без ограничений на фоне тумана.
09:48 05.11.2025
 
Аэропорты Московского авиационного узла на фоне тумана работают штатно

Аэропорты Московского авиационного узла на фоне тумана в столичном регионе работают штатно

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Аэропорты Московского авиационного узла (МАУ) на фоне тумана в столичном регионе работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службах авиагаваней "Домодедово", "Жуковский", "Внуково" и "Шереметьево".
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что очаги туманов фиксируются в столичном регионе в среду утром, местами они ухудшают видимость до 200 метров.
"Погодные условия нормальные, аэропорт "Жуковский" работает в штатном режиме", - сообщили в авиагавани.
В "Домодедово" отметили, что утром в аэропорту введен режим работы служб в условиях ограниченной видимости.
"В аэропорту "Домодедово" в 07.06 введен режим работы служб в условиях ограниченной видимости. На данный момент рейсы принимаются и отправляются согласно расписанию", - сказали там.
Во "Внуково" также сообщили РИА Новости, что аэропорт обслуживает воздушные суда и пассажиров в штатном режиме.
"Международный аэропорт "Внуково" обеспечивает обслуживание воздушных судов и пассажиров в штатном режиме. Отмен рейсов по метеоусловиям во "Внуково" нет", - отметили в пресс-службе аэропорта.
В аэропорту также "Шереметьево" подтвердили, что работают без ограничений на фоне тумана.
