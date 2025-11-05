https://1prime.ru/20251105/shtraf-864136353.html

Юрист объяснил, законны ли двойные штрафы за популярное нарушение ПДД

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Законность двойного штрафа за превышение скорости, зафиксированное двумя камерами, зависит от ряда обстоятельств, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Орест Мацала.В сентябре этого года Верховный суд РФ вынес решение о законности привлечения к ответственности дважды за одно и то же правонарушение - превышение скорости, зафиксированное двумя камерами фиксации.“Суд сослался на то, что координаты размещения камер разные, а значит и каждая фиксация образует самостоятельный состав правонарушение”, - указал юрист.Он напомнил, что согласно КоАП РФ никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение. При этом есть постановление правительства РФ, согласно которому средства фиксации нарушений ПДД не должны иметь общих контролируемых участков. Они располагаются не ближе одного километра друг от друга в населенных пунктах, а вне их - не ближе пяти километров.Исключением являются аварийно-опасные участки дорог; места, где происходило более четырех ДТП разного или более двух ДТП одного типа.Исходя из этого, суды при рассмотрении таких дел должны установить, соответствуют ли близко установленные камеры требованиям данного постановления.“Если суды изучили допустимость доказательств и убедились, что нарушений в их сборе не допущено, то решение обосновано. Если камеры были установлены с нарушениями, то их показания являются недопустимыми”, - заключил юрист.

