"Последний сигнал". В США забили тревогу после слов Путина о "Буревестнике" - 05.11.2025
"Последний сигнал". В США забили тревогу после слов Путина о "Буревестнике"
"Последний сигнал". В США забили тревогу после слов Путина о "Буревестнике" - 05.11.2025, ПРАЙМ
"Последний сигнал". В США забили тревогу после слов Путина о "Буревестнике"
Владимир Путин во время церемонии награждения разработчиков подводного комплекса "Посейдон" и крылатой ракеты "Буревестник" направил Западу ясный сигнал,... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T23:30+0300
2025-11-05T23:38+0300
россия
мировая экономика
запад
владимир путин
cnn
валерий герасимов
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_f3d3aa3b3de44b2ad8ca19d1d3bbe831.jpg
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Владимир Путин во время церемонии награждения разработчиков подводного комплекса "Посейдон" и крылатой ракеты "Буревестник" направил Западу ясный сигнал, сообщает CNN."Это стало последним сигналом Кремля, который направлен, как считают аналитики, на то, чтобы отвадить Запад от поддержки на Украине", — говорится в материале.CNN также напомнил о словах российского лидера о том, что "Буревестник" превзошел все известные ракетные системы в мире.4 ноября Владимир Путин наградил авторов подводного аппарата "Посейдон" и крылатой ракеты "Буревестник", а также объявил о старте серийного выпуска комплекса "Орешник". Президент подчеркнул, что новые системы вооружения имеют историческое значение и будут обеспечивать стратегический паритет на десятилетия. При этом он заявил, что Россия никому не угрожает.28 октября Россия успешно испытала беспилотный подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. Он способен нести обычные и ядерные боеприпасы и поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру противника.Ранее Владимир Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник". Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил, что ракета преодолела 14 тысяч километров за 15 часов.
запад
россия, мировая экономика, запад, владимир путин, cnn, валерий герасимов, в мире
РОССИЯ, Мировая экономика, ЗАПАД, Владимир Путин, CNN, Валерий Герасимов, В мире
23:30 05.11.2025 (обновлено: 23:38 05.11.2025)
 
"Последний сигнал". В США забили тревогу после слов Путина о "Буревестнике"

CNN: Запад получил сигнал от Путина во время награждения разработчиков вооружения

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Владимир Путин во время церемонии награждения разработчиков подводного комплекса "Посейдон" и крылатой ракеты "Буревестник" направил Западу ясный сигнал, сообщает CNN.
"Это стало последним сигналом Кремля, который направлен, как считают аналитики, на то, чтобы отвадить Запад от поддержки на Украине", — говорится в материале.
CNN также напомнил о словах российского лидера о том, что "Буревестник" превзошел все известные ракетные системы в мире.
4 ноября Владимир Путин наградил авторов подводного аппарата "Посейдон" и крылатой ракеты "Буревестник", а также объявил о старте серийного выпуска комплекса "Орешник". Президент подчеркнул, что новые системы вооружения имеют историческое значение и будут обеспечивать стратегический паритет на десятилетия. При этом он заявил, что Россия никому не угрожает.
28 октября Россия успешно испытала беспилотный подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. Он способен нести обычные и ядерные боеприпасы и поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру противника.
Ранее Владимир Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник". Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил, что ракета преодолела 14 тысяч километров за 15 часов.
РОССИЯ, Мировая экономика, ЗАПАД, Владимир Путин, CNN, Валерий Герасимов, В мире
 
 
