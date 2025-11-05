https://1prime.ru/20251105/signal-864272204.html

"Последний сигнал". В США забили тревогу после слов Путина о "Буревестнике"

МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Владимир Путин во время церемонии награждения разработчиков подводного комплекса "Посейдон" и крылатой ракеты "Буревестник" направил Западу ясный сигнал, сообщает CNN."Это стало последним сигналом Кремля, который направлен, как считают аналитики, на то, чтобы отвадить Запад от поддержки на Украине", — говорится в материале.CNN также напомнил о словах российского лидера о том, что "Буревестник" превзошел все известные ракетные системы в мире.4 ноября Владимир Путин наградил авторов подводного аппарата "Посейдон" и крылатой ракеты "Буревестник", а также объявил о старте серийного выпуска комплекса "Орешник". Президент подчеркнул, что новые системы вооружения имеют историческое значение и будут обеспечивать стратегический паритет на десятилетия. При этом он заявил, что Россия никому не угрожает.28 октября Россия успешно испытала беспилотный подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. Он способен нести обычные и ядерные боеприпасы и поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру противника.Ранее Владимир Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник". Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил, что ракета преодолела 14 тысяч километров за 15 часов.

