В России появятся детские сим-карты
Минцифры России вводит детские сим-карты, которые будут оформляться с согласия родителей, в свою очередь взрослые смогут получать геотреки своих детей без...
2025-11-05T12:24+0300
2025-11-05T12:24+0300
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Минцифры России вводит детские сим-карты, которые будут оформляться с согласия родителей, в свою очередь взрослые смогут получать геотреки своих детей без подачи официального заявления, заявил глава министерства Максут Шадаев в рамках межрегионального форума поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". "Мы сейчас вводим так называемые детские сим-карты. Обязанность для всех детей все-таки оформлять сим-карты отдельным образом. Понятно, что они будут оформляться с согласия родителей. Но по детским сим-картам родители всегда будут иметь возможность получать геотреки по запросу без судебных решений", - сказал он.
Общество , Максут Шадаев
12:24 05.11.2025
 
В России появятся детские сим-карты

Минцифры РФ вводит детские сим-карты, родители смогут получать геотреки детей по запросу

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Минцифры России вводит детские сим-карты, которые будут оформляться с согласия родителей, в свою очередь взрослые смогут получать геотреки своих детей без подачи официального заявления, заявил глава министерства Максут Шадаев в рамках межрегионального форума поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
"Мы сейчас вводим так называемые детские сим-карты. Обязанность для всех детей все-таки оформлять сим-карты отдельным образом. Понятно, что они будут оформляться с согласия родителей. Но по детским сим-картам родители всегда будут иметь возможность получать геотреки по запросу без судебных решений", - сказал он.
