Словакия вернула статус свободной от ящура страны, заявил глава минсельхоза

словакия

БРАТИСЛАВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Словакия вернула себе статус свободной от ящура страны после успешной ликвидации вспышки этого заболевания, которая произошла весной, сообщил глава словацкого министерства сельского хозяйства Рихард Такач. "К 31 октября 2025 года Всемирная организация по охране здоровья животных опять признала Словакию страной без ящура и без (необходимости - ред.) вакцинации против этого заболевания", - сказал Такач на пресс-конференции, которую транслировало словацкое новостное издание TASR в среду. Такач поблагодарил всех причастных к ликвидации вспышки ящура в стране. О первом за 50 лет случае заражения ящуром в Словакии было объявлено 21 марта. Всего ящур был подтвержден в шести хозяйствах, которые занимаются разведением крупного рогатого скота: пять из них находятся недалеко от границы с Венгрией, где вспышка этого заболевания произошла ранее, еще одно - недалеко от границ с Чехией и Австрией. По всей Словакии из-за ящура был объявлен режим ЧС. В конце марта премьер-министр республики Роберт Фицо отмечал, что ущерб от вспышки ящура в Словакии может превысить 60 миллионов евро. Ящур - острое вирусное заболевание из группы антропозоонозов (инфекционных болезней животных, которыми болеет и человек). Более чем у 50% заболевших животных смерть наступает в течение двух-трех суток. Основной путь инфицирования людей - через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже - через мясо.

