"Он превратит их жизнь в сущий ад". СМИ узнали о планах Трампа
2025-11-05T02:47+0300
экономика
общество
мировая экономика
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 5 ноя – ПРАЙМ. Требование президента США Дональда Трампа отказаться от использования в парламенте традиционной тактики препятствования рассмотрению законопроектов, известной как "филибастер", может стать первым шагом к более серьезным мерам против коллег-республиканцев, если ситуация с шатдауном не будет решена, сообщает агентство Axios со ссылкой на приближенных к Трампу чиновников.
В социальной сети The Truth Social Трамп опубликовал сообщение, в котором призвал "прекратить филибастер".
"Он превратит их жизнь в сущий ад. Он будет звонить им в три часа ночи. Он будет уничтожать их в их же избирательных округах. Он будет называть их не-американцами. Он будет называть их старыми пережитками умирающего института. Поверьте мне, он сделает их жизнь просто адской", – передает агентство слова одного из советников президента.
Как сообщают американские СМИ, в течение нескольких недель Трамп не уделял приостановке работы правительства пристального внимания, полагая, что демократы в конечном итоге откажутся от своих требований. Теперь он начинает резко критиковать сенаторов-республиканцев за отказ изменить правила филибастера, требующие 60 голосов для принятия большинства законов, утверждая, что это дало демократам возможность добиться рекордной по продолжительности приостановки работы правительства.
Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что Трамп "относится к этому крайне серьезно" и "республиканцам нужно действовать жестко и умно".
Филибастер - это метод технического затягивания процесса голосования, когда для завершения дебатов нужны голоса двух третей законодателей. Обсуждение может идти неделями, а выступления - днями без перерывов. Когда мандаты в конгрессе распределены лишь с небольшим перевесом, "филибастер" становится способом задержать продвижение закона оппозицией, даже если у него набирается достаточно сторонников для одобрения.
