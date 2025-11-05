https://1prime.ru/20251105/ssha-864230880.html

В США назвали самую продолжительную приостановку работы правительства

В США назвали самую продолжительную приостановку работы правительства - 05.11.2025, ПРАЙМ

В США назвали самую продолжительную приостановку работы правительства

Текущая приостановка работы правительства Соединенных Штатов при президенте Дональде Трампе стала самой длительной в истории страны. | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T04:30+0300

2025-11-05T04:30+0300

2025-11-05T04:30+0300

экономика

мировая экономика

сша

дональд трамп

барак обама

cbs

конгресс сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864230880.jpg?1762306216

ВАШИНГТОН, 5 ноя - ПРАЙМ. Текущая приостановка работы правительства Соединенных Штатов при президенте Дональде Трампе стала самой длительной в истории страны. Ранее сенату США не удалось одобрить законопроект по краткосрочному финансированию правительства после четырнадцатой попытки. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год. В истории США самый продолжительный шатдаун длился 35 дней, с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года, и также пришелся на администрацию Дональда Трампа в годы его первого президентского срока. КТО ВИНОВАТ? Главным противоречием между демократами и республиканцами является вопрос субсидий на здравоохранение в соответствии с законом о доступном медицинском обслуживании, принятом во время президентства Барака Обамы. Демократы настаивают, что повышенные субсидии должны быть продлены и это должно стать частью переговоров о возобновлении работы правительства, так как прекращение субсидий приведёт к росту расходов для миллионов американцев. Республиканцы, в свою очередь, считают, что продление субсидий должно рассматриваться отдельно и не должно использоваться как инструмент давления в переговорах о бюджете. В связи с этим они требуют возобновить работу правительства до начала любых обсуждений, связанных с медицинской реформой. Американский политолог Кит Престон заявил РИА Новости, что поиск виновных в остановке работы правительства является не более чем привычным представлением, где половина населения ругает президента, а другая половина винит конгресс. "Правящий класс поддерживает иллюзию своей легитимности, превращая граждан в зрителей партийной дисфункции. Неважно, кто находится у власти — "прогрессивный" технократ или "популистский" националист — империя остаётся нетронутой. На общественное мнение влияют не разумные доводы, а верность племени, которую подогревают одобренные государством СМИ", — сказал Престон. Трамп ранее объявил, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ Согласно недавнему опросу, проведенному компанией YouGov и телеканалом CBS, почти 90% американцев в той или иной степени обеспокоены последствиями остановки работы правительства. При этом, по оценке Бюджетного управления Конгресса США, несмотря на то, что шатдаун окажет негативное влияние на экономику, значительная часть экономических потерь будет компенсирована вскоре после возобновления работы правительства. Тем не менее, от 7 до 14 миллиардов долларов все же останутся невозмещёнными. Среди пострадавших от шатдауна уже можно выделить предприятия, зависящие от федеральных контрактов, которые столкнулись потерей доходов из-за приостановки выплат. Отдельной проблемой стала нехватка нехватки авиадиспетчерского персонала в аэропортах страны, из-за которой регулярно проходят задержки рейсов. Так, Федеральное управление гражданской авиации США сообщало ранее, что в половине из 30 ключевых аэропортов США не хватает авиадиспетчеров из-за прекращения работы правительства. Министр транспорта США Шон Даффи уже предупредил, что в случае продолжения шатдауна в стране воздушное сообщение может оказаться в катастрофической ситуации, так как в ноябре люди будут путешествовать больше. Сокращение количества сотрудников и задержки с проведением проверок безопасности также создали нагрузку на аэропорты и авиакомпании, ухудшив качество обслуживания пассажиров и финансовое состояние авиационной отрасли. Проблемы с авиаперевозками также сказались на индустрии туризма, которая обеспокоена положением дел во время сезона праздников, поскольку отсутствие правительственного финансирования привело к закрытию национальных парков и музеев, снижению числа авиарейсов и падению спроса на бронирования номеров. Сотни компаний, работающих в туристической отрасли, включая казино, отели и конгресс-бюро, уже обратились к конгрессу с призывом немедленно прекратить шатдаун. Текущий кризис также затронул малоимущих граждан США, так как в ноябре правительство сможет обеспечить лишь половину необходимого объема финансирования программы продовольственной помощи, по которой 42 миллиона американцев получают талоны на продукты. Также сообщается, что по итогам ноября Служба продовольствия и питания полностью исчерпает резервные фонды на указанную программу предоставления населению талонов на еду населению. Несмотря на это, повседневная жизнь в США по большей части идет своим чередом, что, по мнению Престона, может отразиться на восприятии простыми гражданами американской бюрократии. "Когда американцы видят, как целые секторы замирают, но жизнь продолжается, они на подсознательном уровне усваивают незначительность государства. Повторяющаяся дисфункция разъедает священный миф национального единства и служения обществу", — сказал он. Эксперт предположил, что настоящий урок нынешних событий заключается в негативной роли, которую американское государство играет в жизни людей. "Меня беспокоит не неудобство этого конкретного эпизода, а само заблуждение, что граждане должны страдать всякий раз, когда центральное правительство приостанавливает своё бесконечное административное движение", — подытожил он.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, дональд трамп, барак обама, cbs, конгресс сша