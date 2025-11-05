Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Опустошить Россию": в США сделали жесткое заявление о России - 05.11.2025
"Опустошить Россию": в США сделали жесткое заявление о России
"Опустошить Россию": в США сделали жесткое заявление о России - 05.11.2025, ПРАЙМ
"Опустошить Россию": в США сделали жесткое заявление о России
У США отсутствует реалистичный план внешней политики, а действия Вашингтона все еще направляются стремлением опустошить Россию, заявил экс-советник Пентагона... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T06:52+0300
2025-11-05T06:52+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861828034_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_8d8afaa1176b3a495b1f167e8d6c1b86.jpg
МОСКВА, 5 ноября — ПРАЙМ. У США отсутствует реалистичный план внешней политики, а действия Вашингтона все еще направляются стремлением опустошить Россию, заявил экс-советник Пентагона Макгрегор в интервью Гленну Дизену, размещенному на его YouTube-канале."У меня сложилось впечатление, что стратегии нет. Ее просто нет. Кроме как оттеснить НАТО как можно дальше и, опустошить и уничтожить Россию — об этом много раз говорили в моем присутствии. &lt;...&gt; Знаете, нам нужно восстановить хорошие отношения с Россией. Нам нужно вернуться к своей роли научно-промышленной державы, повысить уровень жизни и выбраться из той пропасти, в которую мы скатились. Поэтому я действительно считаю, что русские &lt;…&gt; заняли правильную позицию", — рассказал эксперт.По его мнению, такой подход во многом диктует внешнеполитическую тактику Вашингтона в различных регионах. В этом контексте Макгрегор акцентировал внимание на Венесуэле, стратегическом партнере Москвы. "Если мы бросим вызов России в Венесуэле, остальная Латинская Америка будет внимательно следить за нами. А если мы начнем это, а Россия ответит, это может привести к тому, что многие государства Латинской Америки быстро объединятся с Россией против нас", — добавил он.В сентябре президент России Владимир Путин заявил о готовности расширять экономическое партнерство с США и выразил желание к сотрудничеству и в политической сфере. Также глава РФПИ Кирилл Дмитриев упомянул, что многие американские частные компании ждут сигнал для начала сотрудничества с Россией.
"Опустошить Россию": в США сделали жесткое заявление о России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкНашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО
Нашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноября — ПРАЙМ. У США отсутствует реалистичный план внешней политики, а действия Вашингтона все еще направляются стремлением опустошить Россию, заявил экс-советник Пентагона Макгрегор в интервью Гленну Дизену, размещенному на его YouTube-канале.
"У меня сложилось впечатление, что стратегии нет. Ее просто нет. Кроме как оттеснить НАТО как можно дальше и, опустошить и уничтожить Россию — об этом много раз говорили в моем присутствии. <...> Знаете, нам нужно восстановить хорошие отношения с Россией. Нам нужно вернуться к своей роли научно-промышленной державы, повысить уровень жизни и выбраться из той пропасти, в которую мы скатились. Поэтому я действительно считаю, что русские <…> заняли правильную позицию", — рассказал эксперт.
НАТО отрабатывает блокаду Калининградской области, заявили в МИД
06:29
По его мнению, такой подход во многом диктует внешнеполитическую тактику Вашингтона в различных регионах. В этом контексте Макгрегор акцентировал внимание на Венесуэле, стратегическом партнере Москвы.
"Если мы бросим вызов России в Венесуэле, остальная Латинская Америка будет внимательно следить за нами. А если мы начнем это, а Россия ответит, это может привести к тому, что многие государства Латинской Америки быстро объединятся с Россией против нас", — добавил он.
В сентябре президент России Владимир Путин заявил о готовности расширять экономическое партнерство с США и выразил желание к сотрудничеству и в политической сфере. Также глава РФПИ Кирилл Дмитриев упомянул, что многие американские частные компании ждут сигнал для начала сотрудничества с Россией.
В конгрессе США необычно отреагировали на заявление Трампа о России
