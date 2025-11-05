https://1prime.ru/20251105/ssha-864233509.html

"Опустошить Россию": в США сделали жесткое заявление о России

"Опустошить Россию": в США сделали жесткое заявление о России - 05.11.2025, ПРАЙМ

"Опустошить Россию": в США сделали жесткое заявление о России

У США отсутствует реалистичный план внешней политики, а действия Вашингтона все еще направляются стремлением опустошить Россию, заявил экс-советник Пентагона... | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T06:52+0300

2025-11-05T06:52+0300

2025-11-05T06:52+0300

сша

вашингтон

владимир путин

рфпи

нато

кирилл дмитриев

венесуэла

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861828034_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_8d8afaa1176b3a495b1f167e8d6c1b86.jpg

МОСКВА, 5 ноября — ПРАЙМ. У США отсутствует реалистичный план внешней политики, а действия Вашингтона все еще направляются стремлением опустошить Россию, заявил экс-советник Пентагона Макгрегор в интервью Гленну Дизену, размещенному на его YouTube-канале."У меня сложилось впечатление, что стратегии нет. Ее просто нет. Кроме как оттеснить НАТО как можно дальше и, опустошить и уничтожить Россию — об этом много раз говорили в моем присутствии. <...> Знаете, нам нужно восстановить хорошие отношения с Россией. Нам нужно вернуться к своей роли научно-промышленной державы, повысить уровень жизни и выбраться из той пропасти, в которую мы скатились. Поэтому я действительно считаю, что русские <…> заняли правильную позицию", — рассказал эксперт.По его мнению, такой подход во многом диктует внешнеполитическую тактику Вашингтона в различных регионах. В этом контексте Макгрегор акцентировал внимание на Венесуэле, стратегическом партнере Москвы. "Если мы бросим вызов России в Венесуэле, остальная Латинская Америка будет внимательно следить за нами. А если мы начнем это, а Россия ответит, это может привести к тому, что многие государства Латинской Америки быстро объединятся с Россией против нас", — добавил он.В сентябре президент России Владимир Путин заявил о готовности расширять экономическое партнерство с США и выразил желание к сотрудничеству и в политической сфере. Также глава РФПИ Кирилл Дмитриев упомянул, что многие американские частные компании ждут сигнал для начала сотрудничества с Россией.

https://1prime.ru/20251105/nato-864232935.html

https://1prime.ru/20251104/tramp-864214587.html

сша

вашингтон

венесуэла

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, вашингтон, владимир путин, рфпи, нато, кирилл дмитриев, венесуэла, россия