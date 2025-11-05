https://1prime.ru/20251105/ssha-864249641.html
США провели тестовый пуск баллистической ракеты Minuteman III
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. США в среду провели тестовый пуск неоснащенной зарядом межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает 30-е крыло космических сил США, расположенное на базе "Ванденберг" в Калифорнии. "Командование глобальных ударных сил ВВС США провело 5 ноября 2025 года испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии", - говорится в сообщении на сайте базы. Пуск состоялся вскоре после заявлений президента США Дональда Трампа о возможных ядерных испытаниях, однако он является плановым и проводится в рамках регулярных проверок готовности и точности ракет комплекса Minuteman III, стоящего на вооружении США уже более полувека. Ранее Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. Согласно информации проекта Nuclear Information Project Федерации американских учёных, на вооружении ВВС США находится около 400 ракет Minuteman III, размещённых в шахтах в штатах Колорадо, Монтана, Небраска, Северная Дакота и Вайоминг, дальность которых превышает 6 тысяч миль. Ракеты Minuteman III способны нести ядерный заряд.
