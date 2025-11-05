Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США провели тестовый пуск баллистической ракеты Minuteman III - 05.11.2025
США провели тестовый пуск баллистической ракеты Minuteman III
2025-11-05T16:15+0300
2025-11-05T16:11+0300
технологии
мировая экономика
сша
калифорния
дональд трамп
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. США в среду провели тестовый пуск неоснащенной зарядом межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает 30-е крыло космических сил США, расположенное на базе "Ванденберг" в Калифорнии. "Командование глобальных ударных сил ВВС США провело 5 ноября 2025 года испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии", - говорится в сообщении на сайте базы. Пуск состоялся вскоре после заявлений президента США Дональда Трампа о возможных ядерных испытаниях, однако он является плановым и проводится в рамках регулярных проверок готовности и точности ракет комплекса Minuteman III, стоящего на вооружении США уже более полувека. Ранее Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. Согласно информации проекта Nuclear Information Project Федерации американских учёных, на вооружении ВВС США находится около 400 ракет Minuteman III, размещённых в шахтах в штатах Колорадо, Монтана, Небраска, Северная Дакота и Вайоминг, дальность которых превышает 6 тысяч миль. Ракеты Minuteman III способны нести ядерный заряд.
сша
калифорния
технологии, мировая экономика, сша, калифорния, дональд трамп
Технологии, Мировая экономика, США, Калифорния, Дональд Трамп
16:15 05.11.2025
 
США провели тестовый пуск баллистической ракеты Minuteman III

США провели испытательный пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Флаги США. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. США в среду провели тестовый пуск неоснащенной зарядом межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает 30-е крыло космических сил США, расположенное на базе "Ванденберг" в Калифорнии.
"Командование глобальных ударных сил ВВС США провело 5 ноября 2025 года испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии", - говорится в сообщении на сайте базы.
Пуск состоялся вскоре после заявлений президента США Дональда Трампа о возможных ядерных испытаниях, однако он является плановым и проводится в рамках регулярных проверок готовности и точности ракет комплекса Minuteman III, стоящего на вооружении США уже более полувека.
Ранее Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
Согласно информации проекта Nuclear Information Project Федерации американских учёных, на вооружении ВВС США находится около 400 ракет Minuteman III, размещённых в шахтах в штатах Колорадо, Монтана, Небраска, Северная Дакота и Вайоминг, дальность которых превышает 6 тысяч миль. Ракеты Minuteman III способны нести ядерный заряд.
