https://1prime.ru/20251105/ssha-864249641.html

США провели тестовый пуск баллистической ракеты Minuteman III

США провели тестовый пуск баллистической ракеты Minuteman III - 05.11.2025, ПРАЙМ

США провели тестовый пуск баллистической ракеты Minuteman III

США в среду провели тестовый пуск неоснащенной зарядом межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает 30-е крыло космических сил США,... | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T16:15+0300

2025-11-05T16:15+0300

2025-11-05T16:11+0300

технологии

мировая экономика

сша

калифорния

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862080561_0:126:3197:1924_1920x0_80_0_0_15108ec3abb0bfd76d25cedc4d2b7fb9.jpg

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. США в среду провели тестовый пуск неоснащенной зарядом межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает 30-е крыло космических сил США, расположенное на базе "Ванденберг" в Калифорнии. "Командование глобальных ударных сил ВВС США провело 5 ноября 2025 года испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии", - говорится в сообщении на сайте базы. Пуск состоялся вскоре после заявлений президента США Дональда Трампа о возможных ядерных испытаниях, однако он является плановым и проводится в рамках регулярных проверок готовности и точности ракет комплекса Minuteman III, стоящего на вооружении США уже более полувека. Ранее Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. Согласно информации проекта Nuclear Information Project Федерации американских учёных, на вооружении ВВС США находится около 400 ракет Minuteman III, размещённых в шахтах в штатах Колорадо, Монтана, Небраска, Северная Дакота и Вайоминг, дальность которых превышает 6 тысяч миль. Ракеты Minuteman III способны нести ядерный заряд.

https://1prime.ru/20251007/ssha-863232654.html

сша

калифорния

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, сша, калифорния, дональд трамп