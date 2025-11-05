https://1prime.ru/20251105/ssha-864249825.html
В США число рабочих мест в частных компаниях выросло сильнее прогноза
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в октябре увеличилось на 42 тысячи, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя на 25 тысяч. Показатель сентября был пересмотрен: теперь за этот месяц фиксируется снижение на 29 тысяч, а не на 32 тысячи.В сфере малого бизнеса США количество рабочих мест в октябре сократилось на 10 тысяч, в средних компаниях со штатом 50-499 человек - на 21 тысячу, в крупных компаниях - выросло на 73 тысячи.В секторе услуг число рабочих мест увеличилось на 33 тысячи, в секторе производства товаров - уменьшилось на 9 тысяч. В частных строительных компаниях страны показатель поднялся на 5 тысяч, в промышленном секторе - снизился на 3 тысячи, в секторе добычи природных ресурсов - вырос на 7 тысяч.
