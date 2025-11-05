https://1prime.ru/20251105/ssha-864249825.html

В США число рабочих мест в частных компаниях выросло сильнее прогноза

В США число рабочих мест в частных компаниях выросло сильнее прогноза - 05.11.2025, ПРАЙМ

В США число рабочих мест в частных компаниях выросло сильнее прогноза

Число рабочих мест в частных компаниях США в октябре увеличилось на 42 тысячи, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T16:22+0300

2025-11-05T16:22+0300

2025-11-05T16:28+0300

мировая экономика

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_367984a07d5ff2a0e9d4fe9fad79ab18.jpg

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в октябре увеличилось на 42 тысячи, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя на 25 тысяч. Показатель сентября был пересмотрен: теперь за этот месяц фиксируется снижение на 29 тысяч, а не на 32 тысячи.В сфере малого бизнеса США количество рабочих мест в октябре сократилось на 10 тысяч, в средних компаниях со штатом 50-499 человек - на 21 тысячу, в крупных компаниях - выросло на 73 тысячи.В секторе услуг число рабочих мест увеличилось на 33 тысячи, в секторе производства товаров - уменьшилось на 9 тысяч. В частных строительных компаниях страны показатель поднялся на 5 тысяч, в промышленном секторе - снизился на 3 тысячи, в секторе добычи природных ресурсов - вырос на 7 тысяч.

https://1prime.ru/20250523/steel-857880192.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша