В США число рабочих мест в частных компаниях выросло сильнее прогноза - 05.11.2025
В США число рабочих мест в частных компаниях выросло сильнее прогноза
В США число рабочих мест в частных компаниях выросло сильнее прогноза - 05.11.2025, ПРАЙМ
В США число рабочих мест в частных компаниях выросло сильнее прогноза
Число рабочих мест в частных компаниях США в октябре увеличилось на 42 тысячи, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T16:22+0300
2025-11-05T16:28+0300
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в октябре увеличилось на 42 тысячи, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя на 25 тысяч. Показатель сентября был пересмотрен: теперь за этот месяц фиксируется снижение на 29 тысяч, а не на 32 тысячи.В сфере малого бизнеса США количество рабочих мест в октябре сократилось на 10 тысяч, в средних компаниях со штатом 50-499 человек - на 21 тысячу, в крупных компаниях - выросло на 73 тысячи.В секторе услуг число рабочих мест увеличилось на 33 тысячи, в секторе производства товаров - уменьшилось на 9 тысяч. В частных строительных компаниях страны показатель поднялся на 5 тысяч, в промышленном секторе - снизился на 3 тысячи, в секторе добычи природных ресурсов - вырос на 7 тысяч.
2025
16:22 05.11.2025 (обновлено: 16:28 05.11.2025)
 
В США число рабочих мест в частных компаниях выросло сильнее прогноза

В США число рабочих мест в частных компаниях в октябре увеличилось на 42 тысячи

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в октябре увеличилось на 42 тысячи, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя на 25 тысяч.
Показатель сентября был пересмотрен: теперь за этот месяц фиксируется снижение на 29 тысяч, а не на 32 тысячи.
В сфере малого бизнеса США количество рабочих мест в октябре сократилось на 10 тысяч, в средних компаниях со штатом 50-499 человек - на 21 тысячу, в крупных компаниях - выросло на 73 тысячи.
В секторе услуг число рабочих мест увеличилось на 33 тысячи, в секторе производства товаров - уменьшилось на 9 тысяч. В частных строительных компаниях страны показатель поднялся на 5 тысяч, в промышленном секторе - снизился на 3 тысячи, в секторе добычи природных ресурсов - вырос на 7 тысяч.
Трамп: US Steel останется в США и создаст 70 тысяч рабочих мест
23 мая, 22:57
Заголовок открываемого материала